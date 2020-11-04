Китай потребовал от США отказаться от решения поставлять беспилотные разведчики Тайваню

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китайские власти требуют от Госдепартамента и Конгресса США отказаться от намерений осуществлять поставки разведывательных беспилотных летательных аппаратов острову Тайвань, так как такие действия "ставят под угрозу безопасность" Пекина. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Мы выражаем по этому поводу решительный протест. Китай настаивает, чтобы Соединенные Штаты придерживались договоренностей, которые ранее были достигнуты с Пекином, - подчеркнул он на регулярном брифинге. - Это грубое вмешательство во внутриполитические дела нашей страны, серьезное нарушение суверенитета и угроза национальной безопасности КНР".

По словам дипломата, Вашингтон должен незамедлительно отказаться от этих планов. "В противном случае могут пострадать китайско-американские отношения", - добавил он.

Как сообщило во вторник Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, Госдепартамент уведомил Конгресс о разрешении продать Тайваню четыре разведывательных беспилотных летательных аппарата MQ-9B и комплектующие на сумму около $600 млн. У высшего законодательного органа Соединенных Штатов будет 30 дней, чтобы отменить условия сделки.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.