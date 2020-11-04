Подведение итогов выборов в США затягивается. В победе уверены и Трамп, и Байден

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Победитель президентских выборов в США в 2020 году определится позже, чем в прошлый раз: оба кандидата после закрытия последних избирательных участков на Аляске до сих пор сохраняют шансы, и оба уже успели объявить об уверенности в своей победе.

В 2016 году в это время исход голосования был уже ясен, и проигравшая выборы кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон уже позвонила победителю - Дональду Трампу - с поздравлениями.

Расклад сил

Кандидат от демократов Джозеф Байден, по оценкам американских СМИ, удерживает лидерство: близкий к республиканцам телеканал Fox News отдает ему 238 из 270 необходимых голосов выборщиков, а действующему президенту Дональду Трампу - только 213.