Подведение итогов выборов в США затягивается. В победе уверены и Трамп, и Байден

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Победитель президентских выборов в США в 2020 году определится позже, чем в прошлый раз: оба кандидата после закрытия последних избирательных участков на Аляске до сих пор сохраняют шансы, и оба уже успели объявить об уверенности в своей победе.
В 2016 году в это время исход голосования был уже ясен, и проигравшая выборы кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон уже позвонила победителю - Дональду Трампу - с поздравлениями.
Расклад сил
Кандидат от демократов Джозеф Байден, по оценкам американских СМИ, удерживает лидерство: близкий к республиканцам телеканал Fox News отдает ему 238 из 270 необходимых голосов выборщиков, а действующему президенту Дональду Трампу - только 213.
Однако пока не определен исход выборов в таких штатах, как Аляска (3 голоса), Висконсин (10), Джорджия и Мичиган (по 16), Пенсильвания (20), Северная Каролина (15). Судьба еще одного голоса не решена в штате Мэн.
В Висконсине, Мичигане и Пенсильвании по итогам подсчета примерно двух третей голосов с небольшим перевесом лидирует Трамп. Если он удержит позиции, он сохранит и пост президента США.
Оба кандидата объявили, что побеждают в этих спорных штатах, а также в Джорджии, которая традиционно симпатизирует республиканцам.
Заявления кандидатов
И Байден, и Трамп выразили уверенность в своей победе. Кандидат от демократов, выступая в Уилмингтоне (штат Делавэр), призвал сторонников набраться терпения и дождаться окончательного подсчета голосов.
Действующий президент посетовал, что уже готовился праздновать, но был вынужден отложить торжества, так как процесс обработки бюллетеней затянулся. Он также обвинил Байдена в том, что тот, не в силах одержать победу, собирается затеять судебные тяжбы. До этого Трамп в Twitter в очередной раз обвинил демократов в попытке "украсть выборы", и эта запись была помечена соцсетью как содержащая спорный контент.