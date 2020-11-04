Сын Трампа к выборам в США разместил в соцсетях карту мира с Индией без Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. Дональд Трамп - младший - cтарший сын президента США Дональда Трампа - по случаю президентских выборов в Соединенных Штатах разместил в социальных сетях карту мира, на которой Индия изображена без территории Кашмира, что вызвало недоумение в Индии. Как сообщил в Twitter сын американского президента, на карте представлен его прогноз на тему того, какого кандидата поддерживает на выборах то или иное государство.
"Ладно, наконец-то появилась возможность представить мою карту-прогноз на выборы 2020 года", - сообщил Трамп-младший.
Карта мира по версии Трампа-младшего
На этой карте мира он раскрасил все страны в красный (цвет Республиканской партии) и синий (цвет Демократической партии). Согласно его прогнозу, большинство государств мира отдают предпочтение кандидату от республиканцев и лишь несколько стран поддерживают демократа, в том числе Индия и Китай.
При этом Индия на карте Трампа-младшего изображена без Кашмира, на который претендуют Нью-Дели и Исламабад. В настоящее время эта территория разделена на две части, однако Трамп-младший окрасил весь регион в красный цвет, из-за чего создается впечатление, что он приписал все эти земли Пакистану.
Okay, finally got around to making my electoral map prediction. #2020Election #VOTE pic.twitter.com/STmDSuQTMb— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) November 3, 2020
Среди других стран, окрашенных в синий цвет, оказались Мексика, Куба, Шри-Ланка, Либерия. Этот твит сына американского президента получил 125,4 тыс. лайков. Карта мира "от Трампа" получила широкое распространение в индийских СМИ. Большинство индийцев выражают недоумение таким дизайном.
На карте Китай окрашен в синий цвет, поскольку республиканский президент США, как известно, постоянно критиковал Пекин за вспышку COVID-19 и нынешние проблемные торговые отношения между США и КНР. Однако почему стала синей Индия, не вполне ясно - в Индии немало поклонников Трампа. Хотя, конечно, есть и те, кто предпочитает Байдена.
Местные соцсети полагают, что синий цвет Индии может объясняться недавним высказыванием президента Трампа на президентских дебатах в США, когда он назвал воздух Индии грязным. Отвечая Трампу на его комментарий по поводу загрязнения воздуха в Индии, Джо Байден написал в Twitter, что он и его напарница Камала Харрис глубоко ценят партнерство Америки с Индией и что "не так нужно говорить о друзьях".
Официальной реакции на "политическую карту Трампа-младшего" пока не последовало.