Сын Трампа к выборам в США разместил в соцсетях карту мира с Индией без Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 ноября. /ТАСС/. Дональд Трамп - младший - cтарший сын президента США Дональда Трампа - по случаю президентских выборов в Соединенных Штатах разместил в социальных сетях карту мира, на которой Индия изображена без территории Кашмира, что вызвало недоумение в Индии. Как сообщил в Twitter сын американского президента, на карте представлен его прогноз на тему того, какого кандидата поддерживает на выборах то или иное государство.

"Ладно, наконец-то появилась возможность представить мою карту-прогноз на выборы 2020 года", - сообщил Трамп-младший.

Карта мира по версии Трампа-младшего

На этой карте мира он раскрасил все страны в красный (цвет Республиканской партии) и синий (цвет Демократической партии). Согласно его прогнозу, большинство государств мира отдают предпочтение кандидату от республиканцев и лишь несколько стран поддерживают демократа, в том числе Индия и Китай.

При этом Индия на карте Трампа-младшего изображена без Кашмира, на который претендуют Нью-Дели и Исламабад. В настоящее время эта территория разделена на две части, однако Трамп-младший окрасил весь регион в красный цвет, из-за чего создается впечатление, что он приписал все эти земли Пакистану.