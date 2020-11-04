В Associated Press подтвердили победу Байдена в колеблющемся штате Аризона

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Американское агентство Associated Press в среду подтвердило прогноз телеканала Fox News, согласно которому кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден одержал победу в колеблющемся штате Аризона.

До этого канал Fox News был единственным СМИ, с уверенностью заявлявшим о том, что демократ одержал верх над республиканцем Дональдом Трампом в указанном штате.

Аризона входит сейчас в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Аризоне дает кандидату 11 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

В последние десятилетия жители штата почти всегда поддерживали кандидатов в президенты из числа республиканцев. Последним исключением стали выборы 1996 года. Тогда в Аризоне проголосовали за демократа Билла Клинтона.