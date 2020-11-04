Facebook будет напоминать о продолжении подсчета голосов в пометках к постам кандидатов

ТАСС, 4 ноября. Руководство американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, заявило, что из-за преждевременных заявлений главы Белого дома Дональда Трампа о победе на президентских выборах будет помечать его посты и посты кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена напоминаниями о том, что подсчет голосов еще продолжается. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду на странице компании в Twitter.

"Поскольку президент Трамп начал делать преждевременные заявления о победе, мы начинаем публиковать напоминания в Facebook и Instagram о том, что голоса еще подсчитываются и победитель не определен. Мы будем автоматически прикреплять пометки с этой информацией к постам обоих кандидатов", - говорится в заявлении.