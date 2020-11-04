Штаб Байдена заявил, что готов добиваться через суд надлежащего подсчета всех голосов

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена готов через суд добиваться обработки надлежащим образом всех бюллетеней, которые были поданы на всеобщих выборах в стране. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном в среду.

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"Если президент [США Дональд Трамп] осуществит свою угрозу и обратится в суд, чтобы попытаться не допустить надлежащего подсчета голосов, у нас наготове адвокаты, чтобы помешать этому. И они одержат верх", - говорится в документе. В нем подчеркивается, что демократы намерены "защищать право всех американцев на то, чтобы их голос был учтен". "И мы по-прежнему уверены, что после завершения этого процесса Джо Байден станет новым президентом Соединенных Штатов", - отметили в штабе.

"Сегодняшнее заявление президента о попытке прекратить подсчет голосов возмутительное, неслыханное и ошибочное. Оно возмутительно потому, что это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав", - подчеркивается в документе.

"Более 100 млн человек отдали свой голос до дня выборов, поскольку поверили заявлениям лиц, ответственных за организацию голосования в их штате, о том, что их бюллетень будет обработан. Теперь президент Трамп пытается сделать недействительным бюллетени всех избирателей, поверивших в эти гарантии", - полагают в штабе демократа.

Трамп ранее выразил готовность обратиться в суд в связи с ситуацией на выборах. "Мы хотим, чтобы все голосование остановилось. Мы не хотим, чтобы они (демократы - прим. ТАСС) вдруг обнаружили еще какие-нибудь бюллетени к четырем утра (12:00 мск - прим. ТАСС) и прибавили их к списку [проголосовавших]", - добавил американский лидер, говоря о возможности в ряде штатов доставить некоторые отправленные по почте бюллетени в избирательные комиссии после закрытия участков.

Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. Но это не помешало обоим претендентам на пост главы государства публично выразить уверенность в своей неминуемой победе.