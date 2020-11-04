Глава Международного комитета Красного Креста посетит ЛНР и ДНР 5-6 ноября

ЛУГАНСК/ДОНЕЦК, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер посетит 5-6 ноября с визитом Донецкую и Луганскую народную республику. Об этом сообщили новостные агентства со ссылкой на официальных представителей МККК.

"Президент МККК Петер Маурер прибудет в Луганск 5 ноября", - цитирует в среду сообщение пресс-службы организации агентство Луганскинформцентр.

"Господин Маурер прибудет в Донецк вечером 5 ноября. Официальные мероприятия с его участием запланированы на 6 ноября", - цитирует Донецкое агентство новостей сообщение донецкого представительства МККК.

Сообщается, что в ходе поездки Маурер посетит амбулаторию №4 в Горловке, где при содействии международной организации проводится капитальный ремонт. Ожидается, что там же пройдет общение Маурера со средствами массовой информации.

Президент МККК во вторник провел встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом ранее сообщил офис главы украинского государства на своем сайте.

Петер Маурер - швейцарский дипломат, президент Международного комитета Красного Креста с 2012 года. В прошлый раз он посещал ДНР и ЛНР в 2017 году.