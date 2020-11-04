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Обострение в зоне нагорнокарабахского конфликта

Ереван сообщает, что азербайджанские ВС предприняли попытку наступления на юге Карабаха

В Армении сообщили, что подбили три азербайджанских танка

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Азербайджанские вооруженные силы в среду предприняли попытку наступления на южном направлении линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь военного ведомства Армении Шушан Степанян.

"Сегодня на южном направлении зоны конфликта в районе 10:30 подбиты три азербайджанских танка, перешедших в наступление", - отметила она.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Теги
АзербайджанОбострение в зоне нагорнокарабахского конфликта
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