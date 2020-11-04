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Выборы президента США - 2020
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Fox: Байден перехватил лидерство в штате Висконсин

Победив в штате, кандидат от демократов может заручиться поддержкой не менее 248 выборщиков из необходимых для победы в американской гонке 270

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден перехватил лидерство в штате Висконсин по результатам обработки 95% процентов бюллетеней. Он с небольшим преимуществом опережает действующего президента республиканца Дональда Трампа. Такую оценку приводит в среду телеканал Fox News.

Победив в штате, Байден может заручиться поддержкой не менее 248 выборщиков из необходимых для победы в американской гонке 270. Официально подсчет голосов еще не завершен. Как отмечает телеканал, согласно результатам обработки 95% бюллетеней, у Байдена - 49,4% голосов избирателей, у Трампа 49,1%. До этого сообщалось о небольшом преимуществе у республиканца.

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