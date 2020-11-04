"Страна находится на распутье". Мировые СМИ о выборах в США

В США завершились всеобщие президентские выборы. В стране активно идет подсчет голосов, а граждане ждут результатов. Перед официальным объявлением итогов гонки мы собрали самые интересные мнения иностранной прессы о прошедшем голосовании. США The Hill: "Демократы вступали в эту ночь выборов с надеждой увидеть результаты голосования, противоположные тем, которые их потрясли в 2016 году. Но спустя несколько часов после того как открылись избирательные участки, у них все сильнее стало проявляться ощущение дежавю: президент Трамп наращивал преимущество на юге страны, а демократ Джозеф Байден продолжал рассчитывать на победу в основном в тех же штатах, в которых потерпела неудачу четыре года назад Хиллари Клинтон — в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

На эту тему Подведение итогов выборов в США затягивается. В победе уверены и Трамп, и Байден

Многие демократы перед началом голосования выражали "осторожный оптимизм" по поводу возможной победы Байдена. Эти надежды начали испаряться после того, как Трамп стал уходить в отрыв по числу полученных голосов в штате Флорида, а газета The New York Times в своих прогнозах отметила, что Трамп, скорее всего, победит не только во Флориде, но также в Северной Каролине и Джорджии. "Это катастрофа, - подчеркнул один из стратегов избирательной кампании демократов. - Это гораздо хуже, чем в 2016 году. В 2016 году мы были удивлены результатами. В 2020 году, как представляется, мы не усвоили тот урок". Между тем сторонники Байдена все еще считают, что рано признавать поражение. Подсчеты голосов продолжаются в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании". USA Today: "Хотя Трампу удалось взять верх в ряде штатов на начальном этапе голосования, в целом полученные на настоящий момент результаты не позволяют объявить о победе какому-либо из кандидатов. Официальные лица в нескольких ключевых штатах дали ясно понять, что предстоит еще обработать значительное число полученных по почте бюллетеней. Проведенные опросы избирателей свидетельствуют о том, что, скорее всего, эти голоса получит Байден, но нет ясности, будет ли их достаточно для того, чтобы демократ одержал победу. Оба кандидата израсходовали на свои предвыборные кампании больше денег, чем когда-либо в истории США. И ожидалось, что явка на этих президентских выборах будет рекордной. Еще до того, как открылись во вторник первые участки, свыше 100 млн американцев проголосовали досрочно. На кону – основополагающие вопросы, касающиеся направления дальнейшего развития страны. На протяжении всей своей избирательной кампании Трамп заявлял, что эти выборы - последний шанс для Америки избежать сдвига влево. Байден же обещал не допустить еще четырех лет хаоса и разобщенности в стране". The Washington Post: "Американцы завершили во вторник необычно напряженный избирательный период, отправив свои бюллетени для голосования по почте или лично явившись на избирательный участок, и тем самым – возможно, совершенно парадоксальным образом – продемонстрировали доверие к системе. В эпоху полного недоверия – к правительству, государственным институтам, другим людям – голосование становится по сути действием, которое вселяет надежду. Оно подразумевает, что люди рассчитывают на изменения к лучшему и им не безразлично, кто будет управлять их страной. Нынешние выборы создавали немало поводов для огорчений. Присутствовал даже неотвязный страх, что они выльются в череду уличного насилия и судебных тяжб. Но американцы собрались для голосования в церквях, школах, городских советах, общественных центрах и пожарных участках, демонстрируя надежду, по поводу которой Авраам Линкольн в своей первой инаугурационной речи сказал следующее: "Мы не должны быть врагами. Хотя страсть может вызвать напряженность, она не должна разрушать то, что нас объединяет". The New York Times: "Несмотря на опасения по поводу возможного запугивания и нарушений на избирательных участках, для подавляющего большинства американцев голосование во вторник прошло гладко при лишь отдельных сообщениях об автоматизированных телефонных звонках, текстовых посланиях и прямых звонках, нацеленных на то, чтобы ввести в заблуждение и отпугнуть избирателей. Были также незначительные инциденты, ничего серьезного. "Это определенно позволяет вздохнуть с облегчением в данный момент", - говорит бывший старший аналитик Министерства внутренней безопасности (МВБ) Дэрил Джонсон, который специализируется на вопросах внутреннего терроризма. Однако он предупредил, что "период после выборов будет более неспокойным и опасным, что связано с результатами голосования". К наступлению вечера большая часть жалоб по стране касалась автоматизированных звонков с ложной информацией для избирателей. Согласно данным Горячей линии по защите выборов, были получены автоматизированные звонки из 17 штатов с целью заставить отказаться от голосования... Высокопоставленный представитель МВБ заявил, что подобные звонки - обычное явление во время выборов, а представители разведки подчеркнули, что, по всей видимости, не было предварительных данных о том, что звонки могли быть организованы иностранным правительством. Тем не менее генерал Пол Накасоне, директор Агентства национальной безопасности, заявил, что его ведомство самым тщательным образом изучит эти звонки, и выразил уверенность, что ФБР "прямо сейчас занимается этим". Politico: "Несмотря на опасения вмешательства в выборы, технических неполадок и всеобщего хаоса, день голосования в целом прошел достаточно гладко. Было несколько неприятных моментов, в том числе попытки дезинформации избирателей и сбои в работе оборудования, но они оказались чрезвычайно редкими". Бразилия Folha de Sao Paulo: "Никогда выборы не имели столь судьбоносного значения для США, всего мира и Бразилии. Проигрыш Трампа - единственный шанс для тех, кто беспокоится о демократии и благополучии цивилизации. Одна только его преступная политика по разлучению детей-мигрантов и их родителей могла бы стать достаточным поводом для того, чтобы желать ему не только фиаско, но и тюрьмы за преступления против человечности. Но он пошел дальше, постепенно разъедая демократию изнутри, подобно термиту. Трамп ставит под сомнение выборы, правила и институты. Лжет и нападает. Потакает расистским и бандитским группам, делает ставку на насилие и хаос, сеет ненависть. Он дошел до того, что допускает возможность вооруженных столкновений на улицах, если он не победит. Кто бы мог подумать, что в США обстановка накалится, как в банановых республиках?

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Второй срок республиканца вызвал бы эффект падения метеорита для американской демократии и укрепил бы диктаторские проекты по всему миру. Здесь (в Бразилии – прим. ТАСС) это оказало бы колоссальную поддержку намерению его безобразного клона, занимающего дворец Планалту (рабочая резиденция президента Бразилии – прим. ТАСС), переизбраться на пост главы государства. Что касается США, правда и то, что не стоит испытывать слишком больших иллюзий. Американские интересы уже приводили к тому, что страна совершала различные варварства в разное время и в разных точках мира: Хиросиме, Нагасаки, Вьетнаме, Ираке. В Бразилии они поддержали военный переворот 1964 года, а в 2013 году, при администрации Обамы и Байдена, шпионили за нами, о чем рассказал Эдвард Сноуден. Таким образом, возможное избрание Джо Байдена само по себе не предвещает мира во всем мире. Однако поражение Трампа могло бы дать слабую надежду миру, страдающему от последствий ужасного вируса, который при непосредственном участии подобных ему правителей превратил 2020 год в нечто невообразимое. Для Бразилии конец эры Трампа стал бы первым шагом к падению (президента Жаира) Болсонару через два года. А может и раньше, как знать". Globo: "Сценарий победы Байдена – это шанс на новый, ответственный подход к борьбе с пандемией. Вероятно, у демократов хватит сил подготовить более качественный пакет мер по стимулированию экономики. Что касается изменений климата, его победа означает возврат к мультилатерализму, ВТО, Парижскому соглашению и ВОЗ. Это сценарий более широкого сотрудничества, что любопытно, поскольку демократы, традиционно настроены более протекционистски. В случае победы Трампа также нельзя сказать, что все останется по-прежнему. Он усилится и будет и далее усугублять дисбаланс и конфликты в обществе, которые он сам же и создал. Президент Болсонару предложил политику автоматической поддержки Бразилией правительства Трампа и США, от которой отказались в 50-х годах XX века. Он вернулся к ней, но особых результатов не было. Трамп ничего хорошего Бразилии не принес, как раз наоборот: США в одностороннем порядке принимали меры, которые вредили торговым отношениям между двумя странами. В случае победы Байдена Бразилии придется выполнить "полицейский разворот", в особенности в том, что касается природоохранной сферы, если власти захотят оставаться включенными в мировые дела. Байден уже заявил, что увеличит давление на природоохранном треке. Это хорошо для нас хотя бы потому, что внутри страны тоже есть запрос на изменение политики в области защиты окружающей среды". Аргентина Clarin: "Президент уже выбран, и ему в любом случае предстоит иметь дело с беспрецедентным кризисом в сфере здравоохранения в условиях пандемии, которая еще не достигла своего апогея в США".

В эту длинную ночь после выборов царит небывалая неопределенность и тревожное ожидание

"На самом деле перед началом дня голосования все крупнейшие опросы показывали фаворитом кандидата от демократов, но действующий президент уверен в своем переизбрании, и утверждает, что все идет хорошо. Вся страна прикована к экранам телевизоров в ожидании окончательных результатов, так как знает, что находится на распутье между двумя взглядами на будущее, которые как никогда раньше противоположны друг другу". Nacion: "Есть три основные причины, почему Аргентина внимательно следит за выборами в США - крупнейшей экономике мира. Первая связана с тем, что США – один из самых больших акционеров Международного валютного фонда (МВФ), с которым Аргентине необходимо достичь соглашения по поводу взятого кредита в $44 млрд. Вторая состоит в том, что торговая война США с остальным миром влияет на финансовые рынки, из-за чего игроки сбегают из развивающихся стран. Третья причина заключается в том, что США печатают самый желанный аргентинцами актив – доллар". "Трамп склонен к антимультилатерализму и может отдать МВФ указ, что Аргентине для того, чтобы продлить сроки погашения кредита или получить новые средства, нужно будет занять более антипопулистскую позицию в отношении Венесуэлы и пойти на некоторые ограничения в отношениях с Китаем", – отметил экономист из консалтингового агентства Empiria Хуан Игнасио Паоличи. Эти требования уже стали заметны, когда Аргентина поддержала резолюцию ООН, осуждающую нарушение прав человека в Венесуэле. "Если победит Байден, ожидается, что отношения США с Китаем будут менее агрессивными. Так что, возможно, он не будет в этом плане давить на Аргентину, и, возможно, будет менее настойчивым в том, что касается Венесуэлы. Байден к тому же хочет позиционировать США как лидера в плане мирового восстановления после пандемии, так что международные организации, такие как МВФ, Межамериканский банк развития и Банк развития Латинской Америки, будут играть важную роль", - добавил Паоличи". Великобритания Financial Times: "Руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США сразу после выборов проведут встречу, на которой обсудят возможность быстрого реагирования на любые потрясения на рынках по итогам голосования. В то время как ФРС очень не хочет комментировать политические события, экономисты говорят, что регулятор рассмотрит сценарий укрепления финансовых рынков, если результаты голосования будут оставаться неопределенными или если они будут оспариваться, что приведет к дестабилизации обстановки".

The Daily Telegraph: "Свыше 100 млн американцев проголосовали досрочно на президентских выборах. Это говорит о самой высокой явке за более чем столетие, что последовало за непредсказуемой и бурной избирательной кампанией. Наблюдая за очередями у избирательных участков по всей стране, политологи пытались понять, будет ли побит рекорд по явке в 65%, установленный в 1908 году. В 2016 году на выборах проголосовали 139 млн американцев, что составило 59,2% от общего числа избирателей. В этом году граждане США пошли на выборы, несмотря на рост числа случаев заражения новым коронавирусом в стране. Однако на участках они находились в масках и пользовались дезинфицирующими средствами". The Guardian: "Уровень напряжения высок, что заметно по новостным репортажам, в которых показывают закрытые досками и щитами витрины магазинов и здания в крупных городах. Отделы полиции отменили выходные для своих сотрудников. Однако во вторник на избирательных участках не было отмечено серьезных проблем. Официальные лица предупредили, что подсчет лавины голосов в бюллетенях, присланных в избирательные комиссии по почте, может занять несколько дней. Для их обработки потребуется больше времени, что может обернуться новым раундом судебных баталий". Франция Le Figaro: "Если бы европейцы имели возможность принять участие в президентских выборах в США, то Джозеф Байден просто подавил бы своими результатами Дональда Трампа. Об этом говорят данные о настроениях в целом ряде европейских стран. Полученные в ходе октябрьского опроса социологической службы BVA, они свидетельствуют о крайней непопулярности Трампа в Старом свете.

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Наибольшей поддержкой Байден пользуется в Германии – это уровень в 66% при том, что Трампа там поддержали лишь 8% опрошенных. Наибольшую поддержку Трамп получает в Италии – 15%, однако и в этой стране победителем выходит Байден с показателем 42%. В пяти странах - Германии, Италии, Великобритании, Франции и Италии - респонденты считают самыми непопулярными мерами Трампа выход из Парижского соглашения по климату, а также строительство стены на границе с Мексикой. В то же время опрос показал, что выборы в США вызывают большой интерес в Европе. Об этом заявляют 85% опрошенных немцев, 73% французов и две трети итальянцев (68%). Опрос выявил также и сильную непопулярность Трампа во Франции, где четыре пятых населения придерживаются о нем плохого мнения. Наибольшее число позитивных откликов о Трампе отмечено у крайне правых, однако даже во французском "Национальном объединении" ему симпатизируют лишь 25% электората. А у сторонников французской правящей партии "Республика на марше" показатель негативного отношения к Трампу равен 97%". Le Monde: "После четырех лет "урагана по имени Трамп", демонтажа международной системы и забвения методов дипломатии отношения США с окружающим миром претерпят долговременные изменения, независимо от имени победителя. В случае победы Трампа политика, для которой характерны пренебрежение к союзникам, хаотический подход к международным отношениям и близость к диктаторам, должна была бы продолжиться. Некоторые аналитики предостерегают, однако, от поспешного утверждения, что вторая администрация Трампа оказалась бы для союзников Америки хуже первой. Во-первых, изменился политический и экономический контекст. Он отмечен продолжающейся пандемией и ее последствиями, надвигающимся экономическим и социальным кризисом. Во-вторых, в случае переизбрания Трамп будет избавлен от новой предвыборной кампании и обязанности радовать своих сторонников. Это может повлечь за собой проявление большей сдержанности в ряде областей. В случае победы Байдена изменится прежде всего стиль, но не только... Кандидат демократов, упрекающий Трампа в том, что он бросил союзников и партнеров США, призывает вернуться к основам трансатлантических отношений. Он предложил восстановить американское лидерство в многосторонней системе. В конкретном плане его приход в Белый дом должен быть отмечен скорым возвращением в Парижское соглашение по климату и во Всемирную торговую организацию, а также возобновлением внимания к международным институтам.

Несомненно, Европа выиграла бы больше всех от победы Байдена и потеряла бы больше других в случае переизбрания Трампа…

Байден намерен исправить ухудшившиеся отношения с Европейским союзом и прийти к большей синергии. В НАТО он может подтвердить поддержку пятой статьи Североатлантического договора (коллективная безопасность), которая была поставлена под вопрос Трампом. В лучшем случае новый мандат Трампа оставил бы альянс в состоянии кризиса, который он переживал на политическом уровне в последние четыре года. В худшем случае это создало бы опасность распада организации, которая в его глазах устарела, а сейчас к тому же подорвана агрессивным поведением Турции в отношении союзников... Выборы могут также повлиять на политику США на российском направлении. Трамп всегда вел себя в известной степени примирительно в отношении Владимира Путина, не желая критиковать российского президента, когда его собственная администрация высказывалась в более жестком ключе. С приходом Байдена линия Вашингтона оказалась бы и более жесткой, и более однородной. В отношении двух регионов мира результаты выборов будут иметь неопределенный и ограниченный характер. Во-первых, Азия. Как полагают некоторые, избавившись от электоральных ограничений, Трамп захочет вписать свое имя в историю. Готов ли он будет принести Тайвань в жертву ради гигантского торгового соглашения с Китаем? Что касается Байдена, то он может испытать искушение включить европейцев в альянс демократий против Китая". France info: "Главное изменение, которое произошло бы с избранием Байдена, – это возвращение к многосторонности. Это также возвращение США в международные организации - Всемирную организацию здравоохранения, Всемирную торговую организацию, в ЮНЕСКО. Это также повторное подключение США к Парижскому соглашению по климату. Нельзя, однако, утверждать, что дипломаты европейских стран уже ставят бутылки с шампанским в холодильник, чтобы отметить близкое улучшение ситуации в случае избрания Байдена. Во внешнеполитических ведомствах не питают особых иллюзий. Не следует забывать, что, например, проблема экстерриториальности законов США, этот своего рода юридический империализм, отнюдь не новое явление и появилась не при Трампе. Изменить это быстро не удастся. Другой пример – возврат к определенной форме изоляционизма, замыкание в себе, которое также проявилось в политике США гораздо раньше – при президенте Обаме. То есть все это не изменится с приходом к власти Джозефа Байдена. Но возможно, что произойдет такое важное для европейцев событие, как поворот США к использованию методов "мягкой силы"... Байден вряд ли изменит характер отношений с Китаем, как и отношения с Европой. Подобно Трампу он будет исходить из того, что Европе следует в большей мере самой решать свои проблемы. В этой связи США продолжат сокращать свое участие в НАТО. Байден также в большей мере повернет американскую политику в сторону Азии, в частности усиливая связи с теми, кому угрожает Китай – то есть с Тайванем и Южной Кореей. Все это свидетельства того, что ситуация мало изменится. Следует отметить, что политика Трампа, как это ни парадоксально, оказала благотворное влияние на Европейский союз. Потому что в конечном итоге она сильно способствовала восстановлению единства европейцев. В частности, в силу критики в отношении ЕС со стороны Трампа федеральный канцлер Германии Ангела Меркель осознала важность для Европы в большей мере обеспечивать свою самостоятельность. И, напротив, что также парадоксально, – возможное возвращение США при Байдене в международные структуры будет способствовать размежеванию позиций европейских стран". Германия Der Spiegel: "Трамп выступал под лозунгом "America First". Что касается внешней политики и политики безопасности, это для него означало прежде всего следующее: переосмысление участия в некоторых международных договорах или членство в международных организациях, которые, по утверждению Трампа, были "несправедливыми" или невыгодными для США. Трамп порвал с Парижским соглашением, как и с ядерной сделкой с Ираном. Он высказывается в поддержку Brexit, его "мирный план" для Израиля – плевок в лицо палестинцев.

На эту тему Прагматизм и опора на союзников. Чем примечательна политика Трампа на Ближнем Востоке?

В Москве Трампа считают непредсказуемым и слабым, скованным борьбой с американскими элитами. В этом вряд ли что-то изменится и в том случае, если он заступит на второй срок. К плюсам российское руководство относит то, что Трамп своей политикой ослабил НАТО и западное единство, почти не вмешивается в события на постсоветском пространстве, в конфликты в Сирии и Ливии. Тем самым Кремль может там действовать свободнее. К тому же Трамп воздерживается от критики российского руководства. Это может измениться при президенте Байдене. Во время предвыборной борьбы он уже подбирал четкие слова, например, касательно отравления Алексея Навального. В Кремле понимают, что означает приход к власти такого "идеолога" как Байден, а именно: больше конфронтации. С другой стороны, демократ считается более предсказуемым. Прагматизм Байдена дает Москве надежду на достижение компромисса как минимум в области контроля над вооружениями: он хочет продлить Договор о СНВ". Die Welt: "Для многих американцев и сторонников трансатлантического партнерства президентство Трампа было кошмарным сном, который они хотят забыть, проснувшись 4 ноября. Затем, думают они, Америка и мир постепенно смогут вернуться к нормальной жизни дотрамповского времени. Однако, каким бы сильным ни было желание того, что Трамп - всего лишь комета на политическом небосклоне, которая без следа исчезнет, – это всего лишь наивное представление. Он оставит следы – как во внутренней, так и внешней политике. Американские элиты были всегда убеждены в том, что свободная торговля – это в принципе положительное явление, как для потребителей, так и экономики. Трамп, напротив, ясно дал понять, что глобализация имеет проигравших и в США. Европе нужно посоветовать извлечь уроки из президентства Трампа и подготовиться - мысленно и практически - к тому, чтобы делать больше для собственной обороны". Deutsche Welle: "На внешнюю политику США при Трампе наложили отпечаток как конфронтация и безоглядное преследование им личных интересов, так и постоянные кадровые перестановки, неожиданности и конфузы. Все эти изменения окажут долгосрочное воздействие на поведение других политических игроков. С момента вступления в должность президент Трамп подрывает международное сотрудничество. Уже на третий день пребывания в Белом доме он подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (TPP) – торгового соглашения стран Азии и Тихоокеанского региона. Впоследствии Вашингтон вышел из целого ряда международных организаций и соглашений, в том числе из Совета по правам человека ООН и Парижского соглашения по климату. Что касается внешнеполитической коммуникации, то тут Трамп и его администрация в разное время и через различные каналы делали порой противоречащие друг другу заявления - не в последнюю очередь с помощью личного аккаунта Трампа в Twitter, часто - с использованием воинственной риторики. И еще одно последствие четырех лет президентства Дональда Трампа: правители-автократы чувствуют себя на мировой арене воодушевленными. В то время как многие из них были у власти в своих странах еще до прихода в Белый дом Трампа, его некритическое - вплоть до восхищения - обхождение с ними говорит, скорее, о подсознательном одобрении Трампом их стиля правления". Испания El Pais: "Убедительное поражение Дональда Трампа означало бы несогласие населения с националистическим и вызывающим разногласия разворотом в политике, который пережила страна, точно так же, как его переизбрание вызвало бы потрясения в половине мира. Его соперник-демократ и фаворит по опросам Джозеф Байден олицетворяет традиционного и умеренного политика, образцового ветерана того вашингтонского истеблишмента, по которому многие тоскуют. Американцы выбирают не просто своего лидера на следующие четыре года. Они выбирают человека, с которым выйдут из худшего экономического кризиса со времен Великой депрессии 1929 года, самой страшной пандемии за столетие, а также преодолеют волну расовой напряженности, с которой не сталкивались с момента смерти Мартина Лютера Кинга". El Periodico: "Если победит Трамп, это станет одобрением деятельности президента-националиста, протекциониста и в определенной степени демагога, который возводит Америку к белому, христианскому, индивидуалистическому превосходству, невосприимчивому к иммиграции и глобализации. Триумф Байдена стал бы выражнием несогласия с политикой Трампа... Байден – это отказ от Трампа. Его программа и то, чего хотят многие избиратели, состоит в том, чтобы отказаться от вызывающей разногласия внутренней политики Трампа и его радикального разрыва с американской международной политикой, которой США придерживались после окончания Второй мировой войны". Италия Il Messaggero: "Если победит демократ Джозеф Байден, "сонный Джо", как его назвал Трамп, то, возможно, политический курс Америки вернется в более сдержанное сбалансированное русло. Но это будут перемены стиля, но не содержания.

Решения предыдущей администрации по ряду вопросов будут продолжать влиять на международные отношения

С Байденом в Белом доме США не изменит подходов в торговой политике с Китаем, тогда как в отношении России новая администрация может проявлять еще большую принципиальную жесткость". Норвегия NRK: "Основные европейские лидеры во главе с Ангелой Меркель вздохнут с облегчением, если после выборов в Белом доме сменится власть. Стычки Трампа с его союзниками из Европы, его угрозы покинуть НАТО и негативное мнение о Евросоюзе охладили трансатлантические отношения больше, чем когда-либо в послевоенное время... В американской внешней политике внимание было часто сосредоточено на Китае, в том числе в течение предвыборной кампании... Если следующим президентом США будет Байден, больше внимания может быть в этом случае обращено на права человека. Но независимо от того, кто из кандидатов победит, фокусирование на Китае будет продолжаться". Чехия Respekt: "Выборы проходят в атмосфере, которую мы не связываем с развитой демократией, где голосование и процесс передачи власти являются само собой разумеющимся ритуалом. Америка сегодня представляет собой разделенную и разгневанную страну. Отчетливо видно, в чем Америка нуждается в данной ситуации. Америка не может бесконечно углублять свои внутренние споры и взаимную злобу своих граждан. Раздоры должны когда-нибудь завершиться, и нынешние выборы могут предоставить возможность для этого". Denik N: "Итоги президентских выборов в США, как можно заявить, никогда еще не были столь важны для остальной части свободного мира. Никогда еще на кону не стояло столь много и для нас. Возможное поражение Дональда Трампа предоставит шанс начать работать над устранением барьеров, лечить раны и возвращать разделенное общество с баррикад к процессу поиска консенсуса. Возможная победа Трампа эти надежды, как минимум, на четыре года отдалит, а возможно и на еще больший срок. Не исключено, что они будут полностью похоронены. Погребены не только в США, но и во всем свободном мире, который Америка традиционно возглавляет, защищает и вдохновляет". Польша Gazeta Wyborcza: "Внешнюю политику Трампа характеризует хаос. Ценности не играют в ней никакой роли, в расчет берется только экономический фактор. Конечно, дипломатия всегда сводится к борьбе за интересы. Будучи небольшой страной, мы, однако, выиграем, если стратегия наших союзников будет складываться не на основании экономических ценностей. В противостоянии силачей нам почти нечего предложить и сказать. Мы можем рассчитывать лишь на то, что архитектура сотрудничества демократических стран будет учитывать верховенство закона, права человека или вовлеченность при решении таких глобальных проблем, как защита климата. Джозеф Байден это обещает". Словения Delo: "Несмотря на сомнения, связанные с преклонным возрастом, Джо Байдену удалось превратить избирательную кампанию в вотум недоверия президенту-республиканцу.

На эту тему Джозеф Байден. Что мы знаем о главном сопернике Трампа

Джо Байден победит коронавирус и восстановит экономику. Так сенатор от его партии Том Удалл призвал американцев голосовать за кандидата в президенты от Демократической партии. "У него есть опыт, достоинство, сострадание, и он планирует объединить страну". При этом оппоненты видят в 77-летнем бывшем вице-президенте беспомощного старика, который станет марионеткой крайне левого крыла Демократической партии. В ужасный год коронавируса Байден проявил сострадание к жертвам, которого так не хватает президенту Дональду Трампу. Демократический кандидат ношением защитной маски подает пример ответственного поведения в разгар пандемии, однако критики обвиняют его в том, что он скрывался не только от вируса, но и от общественности в условиях длительного карантина. Он так успешно поставил во главу угла кампании неуместное решение проблемы пандемии со стороны Трампа, что ему не пришлось объяснять, как именно он сам бы справился с ней. Экс-сенатор и вице-президент основал большую часть своей кампании на репутации политика-миротворца, который в отличие от Трампа объединит страну. По словам Трампа, на посту президента Байден будет еще более радикальным, поскольку после тех лет Демократическая партия сместилась влево. Критики ждут четкого определения формата расширения Конституционного суда со стороны демократа, подозревают его в планировании масштабной помощи многим городам и штатам с высокой задолженностью, находящимся под управлением демократов, и в открытии границ для нелегальной иммиграции. Они жалуются, что он умалчивает о бизнесе сына Хантера за границей. Вместо того, чтобы отвечать на эти вопросы, Байден предпочитает обещать повторное подписание Парижского соглашения по климату, хотя он и обещает попытаться убедить другие промышленно развитые страны сделать более серьезных уступки по квотам из-за критики чрезмерных жертв со стороны Америки, политик также выступит за расширение прав ЛГБТ+. Некоторые из этих программ он сможет реализовать самостоятельно, а другие – только при наличии демократического большинства в Конгрессе, поэтому так важны выборы в Палату представителей и Сенат, которые проводятся одновременно с президентскими выборами в некоторых штатах. Что касается Дональда Трампа, то многие все еще хотели бы знать, почему мать не научила его этикету. Оппоненты ругают его за сумасшествие или жесткость, ведь некоторые страны он уже успел сравнить с пятой точкой. Но это не беспокоит его сторонников, которые, несмотря на пандемию, устремились на предвыборные митинги бывшего нью-йоркского магната недвижимости и звезды реалити-шоу. Трамп действительно может быть крайне недружелюбным к своим оппонентам, но за четыре года своего правления он также приобрел сторонников среди известных республиканцев благодаря своей либертарианской экономической и консервативной судебной политике, даже несмотря на то, что он оскорблял их всевозможными прилагательными во время своего восхождения в партии. Снижение налогов, устранение барьеров для предпринимательства и назначение консервативных судей отложили старые обиды и помогли ему защищаться во время попыток демократов преждевременно отстранить его от должности." Сербия РТС: "Если бы представители ЕС могли голосовать, их голос, несомненно, достался бы кандидату от демократов Джозефу Байдену. Это не означает, что в Европе существует большой энтузиазм по поводу кандидата от Демократической партии – его ценность для европейцев, как и для многих американцев, может заключаться прежде всего в том, что он не Дональд Трамп. Практически нет области, в которой европейцы и администрация Трампа занимали одинаковые позиции за последние четыре года. Администрация Трампа поставила европейцев перед угрозой торговой войны и введения тарифов на продукты ЕС". Япония Nikkei shimbun: "Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга изучает возможность осуществления своего первого визита в США в зависимости от результатов президентских выборов. В случае победы Байдена вероятнее всего это произойдет после инаугурации в январе. Однако, если Трамп добьется переизбрания, то, скорее всего, визит состоится до конца этого года в кратчайшие сроки. Для Суги, который вступил в должность в сентябре, его главная дипломатическая задача будет состоять в налаживании отношений с новым президентом США. Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретился с Трампом практически сразу после его победы... Порядок встреч президента США с лидерами других стран должен отражать приоритеты Вашингтона. Переговоры с Сугой покажут миру силу союза Японии и США". Китай Сhina Daily: "Многие в США готовятся к худшему и ожидают, что оглашение результатов на президентских выборах может стать искрой, которая приведет к общественным беспорядкам и хаосу. Поэтому многие американцы не готовятся праздновать переизбрание Дональда Трампа или приветствовать новую эпоху, которая может наступить с приходом нового президента – Джозефа Байдена... Судя по всему, опустошение, вызванное в США неспособностью властей бороться с новым коронавирусом, – еще не конец возникших трудностей... Недостатки и уязвимость политических институтов Соединенных Штатов ввергли эту страну в состояние социально-политического кризиса, который, возможно, еще более усилится". Global Times: "Потенциально возможный конституционный кризис в США, способный негативно отразиться на международных отношениях и рынках, вызывает обеспокоенность у китайских экспертов... Для того, чтобы предотвратить риски, крупнейшие банки КНР уже распространили особые уведомления, в которых предупреждают инвесторов о возможных колебаниях на международном финансовом рынке в период голосования на президентских выборах в Соединенных Штатах". Индия Economic Times: "Если Трамп останется в кресле президента, от Индии потребуется меньше корректировок политики, потому что уже заданный импульс сохранится. Замечательные итоги индийско-американского диалога в формате "2 плюс 2", который был проведен всего за неделю до дня выборов, показали, какой они имеют потенциал, если Трамп обеспечит себе еще четыре года у власти. На случай победы Байдена Индия должна иметь план Б, основанный на понимании того, какие внешнеполитические цели ставит перед собой Байден и как это можно использовать для продвижения национальных интересов Индии. В целом руководство Байдена останется приверженным "всеобъемлющему глобальному стратегическому партнерству" между Индией и США. Но с учетом крайней волатильности политики, которую демонстрируют США в последнее время, Байден будет подсознательно стремиться отвергнуть многие действия и подходы Трампа". Ливан Al-Nashra: "Победа лидера Республиканской партии Дональда Трампа на выборах в США вызовет новый виток торговой войны с Китаем. Вместе с тем новая администрация Трампа может пойти на подписание долгосрочного соглашения о сдерживании ядерных вооружений с Россией. Что касается Ирана, то противоборство с ним будет вестись на всех аренах Ближнего Востока - в Ираке, Сирии, Йемене и Ливане.

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США, которым не удалось полностью развалить сделку по иранской ядерной программе из-за позиции европейцев, усилят давление на Иран до тех пор, пока не вынудят Тегеран пойти на переговоры. Соединенные Штаты будут добиваться ослабления иранского вмешательства в дела арабских государств и сдерживания его ракетной программы. Весь Ближний Восток станет жертвой острого американо-иранского противостояния. Избрание Трампа на второй срок будет означать продолжение курса на поощрение к нормализации отношений с Израилем арабских государств, в первую очередь оставшихся четырех монархий Персидского залива. При этом стратегическим союзником Вашингтона в противоборстве с Ираном останется Саудовская Аравия. Иран и "Хезболлах" будут всячески противодействовать процессу примирения с Израилем, используя радикальные силы в секторе Газа, Ливане и Йемене. Кандидат от Демократической партии Джозеф Байден в случае победы сохранит приверженность американской политики интересам Израиля. Вместе с тем в отличие от администрации Трампа демократы вернутся к прежней позиции по решению ближневосточного конфликта на основе сосуществования двух государств в Палестине. Давление на Тегеран, вероятно, будет ослаблено, и нельзя исключать возвращения сторон к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Для арабских монархий за исключением Катара, а также для Египта команда Байдена станет неудобным партнером из-за традиционного либерального отношения демпартии к "братьям-мусульманам" и режиму Тайипа Эрдогана в Турции. Связи с исламистами администрации демократов оживят их активность в Сирии, что создаст дополнительные проблемы в области безопасности президенту Башару Асаду и возможно обострит военный кризис. Al-Ahbar: "Какой бы кандидат не победил на выборах в США, ему придется столкнуться с серьезными внутренними проблемами, дестабилизацией обстановки и расколом общества. Успех на выборах станет отравленным подарком для победителя, против которого мобилизует все свои ресурсы проигравшая сторона. Велика вероятность перехода к насилию на почве политических противоречий, классового антагонизма, белого и черного расизма. И Трамп, и Байден могут обвинить друг друга сразу после выборов в фальсификации результатов голосования и отсутствии подлинной народной поддержки, в предпочтении личным интересам в ущерб общественным. Очевидно, что каждый из них будет стремиться оспорить итоги выборов через Конституционный суд. Соединенные Штаты после выборов вступят в длительный период политической нестабильности, который будет сопровождаться неизбежным столкновением с Китаем. Дело может закончиться не только торговой войной, но и открытой конфронтацией из-за Тайваня". ЮАР Independent online: "Есть одна вещь, в которой Трамп и Байден сходятся, - это взгляд на Китай. США будут в ближайшие годы исповедовать жесткий подход к Пекину как усиливающемуся глобальному игроку. Новое президентство Трампа может включать дальнейшее повышение тарифов на китайские товары и постепенный выход из международных торгово-экономических соглашений. Трамп будет пытаться в отношении Африки действовать так, чтобы не дать захватить Китаю экономики стран континента. В свою очередь Байден будет добиваться вовлечения африканских стран в международные торгово-экономические структуры с тем, чтобы единым фронтом противостоять влиянию Китая". Турция Sabah: "Международное сообщество в последние годы наблюдало, как сменявшие друг друга президенты США делали различные заявления о насилии в Сирии, миграционном кризисе в Средиземноморье, выражали озабоченность ситуацией в Ливии и в Нагорном Карабахе. Однако дипломатические усилия США по урегулированию этих кризисов не привели к достижению желаемых целей Вашингтона. При нынешней администрации Дональда Трампа в различных кризисных ситуациях разные агентства и ведомства США делали неоднозначные и противоречивые заявления.

Сейчас возникает слишком много вопросов о будущем внешней политики Америки

США должны иметь всеобъемлющую внешнеполитическую стратегию, которая сделает страну более предсказуемой и надежной в глазах ее союзников. К сожалению, на данный момент ни один из кандидатов не обладает такой стратегической перспективой". Hurriyet: "Хотя это и не озвучивается, но Анкара предпочла бы, чтобы Трамп победил и остался в Белом доме еще на четыре года. Это связано с тем, что у Трампа и президента Тайипа Эрдогана установился хороший диалог, американскому президенту удалось снизить давление на Турцию в вопросе введения санкций из-за С-400. Но дело не только в этом. Турция проведет президентские и парламентские выборы в июне 2023 года, если не раньше. И недружественный Белый дом может значительно осложнить жизнь президенту Тайипу Эрдогану, чей "Союз народа" уже теряет свои позиции из-за растущих экономических проблем. Даже самые незначительные санкции в отношении Турции из-за С-400 могут еще больше навредить турецкой валюте, а продолжающаяся эскалация отношений с США из-за геополитических разногласий может нанести серьезный удар по экономике. Аналитики предполагают, что Джо Байден будет придерживаться трансатлантических отношений, уделять большое внимание НАТО и сотрудничать с Европейским союзом. Таким образом, избрание Байдена будет означать проблемы для Турции, которая извлекает выгоду из трений между Вашингтоном и Брюсселем. Это может поставить под угрозу стремление Турции к дальнейшему расширению своего влияния в регионе, особенно в Средиземноморье, Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе". Израиль Jerusalem post: "Вероятность возникновения беспорядков и насилия в отношении еврейской общины США в постэлекторальный период вызывает обеспокоенность у представителей сразу нескольких общинных объединений. По их словам, это то, с чем им никогда раньше не приходилось сталкиваться в столь широком масштабе. Они видят угрозу со стороны ультраправых, сторонников белого превосходства и неонацистских групп как наиболее серьезную опасность для еврейской общины США. Но, по их словам, никаких конкретных угроз против еврейских целей не поступало.

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