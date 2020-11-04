Азербайджан опроверг информацию об уничтожении трех танков ВС страны

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана в среду опровергло заявление армянской стороны о том, что на юге Карабаха были подбиты три танка вооруженных сил страны.

"Распространенная армянской стороной информация о якобы трех подбитых танках Азербайджанской Армии на южном участке фронта не соответствует действительности и полностью ложная", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. Кроме того, Минобороны Азербайджана добавило, что ВС страны "имеют тактическое, огневое и территориальное преимущество над противником на Ходжавендском направлении".

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.