Санду согласилась участвовать в дебатах с Додоном перед вторым туром выборов в Молдавии

КИШИНЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Глава проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду приняла от действующего президента Молдавии Игоря Додона приглашение принять участие в предвыборных дебатах перед вторым туром голосования. Об этом она сообщила в ходе брифинга в среду.

"Мы примем участие в дебатах на нейтральной территории. Детали согласуют штабы", - сказала Санду.

Президентские выборы прошли в Молдавии 1 ноября. Центральная избирательная комиссия признала их состоявшимися, подведя предварительные итоги на основании 100% обработанных протоколов. По этим данным, у Санду 36% голосов, Додон занял второе место с результатом 32%. Так как ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов, будет проведен второй тур с участием двух лидеров первого тура.