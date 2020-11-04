Шансы Трампа и Байдена на победу в Неваде сравнялись

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Шансы республиканца Дональда Трампа и демократа Джозефа Байдена на победу в колеблющемся штате Невада (шесть выборщиков) сравнялись после обработки там 85% поданных бюллетеней. Такие предварительные данные обнародовала в среду социологическая служба Edison Research. По ее подсчетам, в настоящее время оба кандидата получили в Неваде по 49% голосов избирателей.

Служба также уведомила о том, что она временно прекращает - до 09:00 четверга по времени Восточного побережья США (17:00 четверга мск) - передачу данных по подсчетам голосов избирателей на прошедших 3 ноября в стране всеобщих выборах.

Ранее в этом штате - на момент подсчета 51% бюллетеней - лидировал Байден, опережая Трампа на 5%.

На последних трех президентских выборах жители Невады голосовали за демократов. Кандидат на высший государственный пост от республиканцев в последний раз побеждал там в 2004 году. При этом на выборах 2016 года отставание Трампа от его соперницы Хиллари Клинтон в этом штате составило около 2% голосов.