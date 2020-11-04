В ЕС призвали доверять властям США в подсчете голосов на президентских выборах

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Евросоюз не комментирует ситуацию на выборах президента США, призывает набраться терпения и доверять властям этой страны в подсчете голосов. Об этом заявил в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Пока процесс подсчета голосов в США продолжается, и до его завершения мы не можем комментировать ситуацию. Необходимо доверять властям этой страны, которая имеет более длительные демократические традиции, чем некоторые страны ЕС, - заявил он. - Нужно набраться терпения, речь идет об огромной стране размерами с континент, где голосовали сотни миллионов человек".

Он отказался отвечать на любые вопросы журналистов о выборах в США, включая объявления обоих кандидатов о победе, а также различные сообщения в СМИ о нарушениях на выборах и попытках той или иной партии США влиять на процесс подсчета голосов.

Ранее в среду брюссельский независимый эксперт по политическим вопросам и коммуникациям Симонас Вилейкис заявил ТАСС, что Евросоюз однозначно предпочел бы видеть президентом США демократа Джозефа Байдена, но лишь при условии его законной победы на выборах. По его словам, Байден идеологически гораздо ближе европейскому неолиберальному видению современного мира и принципам межгосударственного сотрудничества, включая отношения между Евросоюзом и США. Он также подчеркнул, что ЕС сделает свое официальное заявление по выборам США только после оглашения их результатов.

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. Первые предварительные результаты выборов свидетельствовали о лидерстве Трампа. По последним данным телеканала Fox News, Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а Трамп - на 213 голосов. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.