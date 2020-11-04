Минобороны КНР назвало намерения США продать Тайваню беспилотники игрой с огнем

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Китай решительно осуждает одобрение Вашингтоном поставок американских беспилотных летательных аппаратов острову Тайвань и рассматривает подобные действия как игру с огнем. Об этом в среду заявил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.

"Тот, кто играет с огнем, непременно обожжется. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) никогда не позволит никакой силе разделить священную территорию нашей родины. Если кто-либо не будет считаться с этим, мы обязательно нанесем сокрушительный удар", - отметил У Цянь.

Он подчеркнул, что "тайваньский вопрос затрагивает суверенитет и территориальную целостность Китая, а также важнейшие интересы страны", и напомнил, что "никакое вмешательство извне недопустимо". Минобороны КНР вслед за внешнеполитическим ведомством страны выразило решительный протест в связи с действиями Вашингтона.

Как сообщило во вторник Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности США, Госдепартамент уведомил Конгресс о разрешении продать Тайваню четыре разведывательных беспилотных летательных аппарата MQ-9B и комплектующие на сумму около $600 млн. У высшего законодательного органа Соединенных Штатов будет 30 дней, чтобы отменить условия сделки.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров считается одной из китайских провинций.