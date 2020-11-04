Большинство украинцев не поддерживает решение Конституционного суда по закону о коррупции

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Основная часть граждан Украины не доверяет Конституционному суду (КСУ) и отрицательно относится к его решению об отмене части норм закона "О предотвращении коррупции", которое стало началом конституционного кризиса в государстве. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг" и опубликованного в среду.

"Только 11% опрошенных положительно относятся к решению Конституционного суда, 25% - нейтрально, большинство - 59% - отрицательно. При этом среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения, негативное отношение к нему сложилось у 83%", - сообщили социологи, добавив, что наибольшую степень неодобрения к выводу КСУ вырыжают люди старшего возраста, жители столицы, Западной и Центральной Украины, сторонники партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Голос" Святослава Вакарчука и "Сила и честь" экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко.

В целом не доверяют КСУ, согласно исследованию, 60% опрошенных. "Среди респондентов, которые хорошо знакомы с содержанием решения [КСУ] об отмене электронного декларирования для чиновников, недоверие к институту составляет почти 80%", - говорится на сайте "Рейтинга".

Почти 60% украинцев выходом из конституционного кризиса видят путь, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, то есть поддерживают его проект закона, которым предлагается прекратить полномочия действующего состава КСУ. При этом 27% граждан не поддерживают инициативу главы государства, 16% - не определились, сообщили социологи. Около 55% респондентов отрицательно отреагировали на вызванную решением КСУ угрозу отмены безвизового режима с Европейским союзом, треть - 31% - отнеслись к этому нейтрально, а 11% - поддержали такое возможное последствие.

В целом результаты исследования показали, что почти половина украинцев - 47% - не увидели изменений в сфере борьбы с коррупцией в течение последнего года, 14 % - увидели, а 34% - считают, что ситуация ухудшилась.

Опрос проводился 2-3 ноября, в нем приняли участие 2 тыс. респондентов из всех подконтрольных правительству Киева регионов Украины. Статистическая погрешность составляет 0,95%.

Причины конституционного кризиса

Конституционный суд Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование, а также ряд других статей закона о борьбе с коррупцией, чем вызвал резкую критику президента страны Владимира Зеленского и представителей надзорных органов. Глава государства 29 октября созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, а на следующий день внес в парламент законопроект, которым предложил прекратить полномочия судей КСУ, признать их решение о декларировании ничтожным и отменить изменения в законе "О предотвращении коррупции".

В понедельник состоялось заседание парламентской фракции партии "Слуга народа" при участии президента. Зеленский призвал депутатов поддержать его законопроект о роспуске КСУ как "единственно правильное решение" в сложившейся ситуации. Согласно же конституции и закону о КСУ, судья может сложить полномочия досрочно по собственному желанию, уволить судью возможно за нарушение закона, если это поддержит две трети состава суда. Его глава Александр Тупицкий 30 октября заявил, что не намерен уходить в отставку.

Во вторник большая часть депутатов Верховной рады от правящей партии "Слуга народа" подписали обращение, в котором призвали судей КСУ добровольно сложить полномочия из-за резонансного решения о нормах антикоррупционного законодательства. В этот же день Антикоррупционный комитет Верховной рады рекомендовал парламентариям принять закон о восстановлении электронного декларирования, которое фактически было отменено решением КСУ. Автором документа выступил спикер Рады Дмитрий Разумков. Он предложил его как альтернативу президентскому проекту о досрочном прекращении полномочий КС после того, как стало известно о критике последнего со стороны Венецианской комиссии Совета Европы на предмет несоответствия конституции.