Зеленский уволил первого замглавы своего офиса Трофимова

КИЕВ, 4 ноября. /ТАСС/. Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Сергея Трофимова с должности первого заместителя главы офиса президента Украины, другим указом Трофимов назначен советником главы государства. Советующие документы опубликованы на официальном сайте президента в среду.

"Уволить Трофимова Сергея Владимировича с должности первого заместителя руководителя офиса президента Украины согласно с подданным им заявлением", - говорится в документе. В другом указе отмечается, что Трофимов будет внештатным советником Зеленского.

В украинских СМИ после местных выборов 25 октября неоднократно появлялась информация о прогнозируемых кадровых перестановках в команде Зеленского, среди возможных кандидатов на увольнение назывался и Трофимов, отвечавший в офисе главы государства за региональную политику.

Сергей Трофимов родился в 1983 году в Запорожье, окончил строительный техникум и бизнес-школу "Международный институт менеджмента". До назначения в администрацию Зеленского Трофимов работал исполнительным продюсером студии "Квартал 95".