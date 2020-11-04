Сенатор-трансгендер и штраф за наркотики. За что еще американцы голосовали в день выборов?

На обсуждение выносились вопросы от права на аборты до минимальной оплаты труда

В США завершились президентские выборы и теперь идет подсчет голосов. Граждане ждут объявления имени следующего главы государства. Однако 3 ноября американцы голосовали не только за нового лидера и членов Конгресса, но и высказывались по различным законам и инициативам на уровне штатов или округов и городов. Рассказываем, как эти решения отразятся на жизни страны. Первый сенатор-трансгендер В каком-то смысле историческое событие произошло в Делавэре, где в Сенат штата (не путать с Сенатом Конгресса) избрали 30-летнюю Сару Макбрайд — открытую женщину-трансгендера, которая стала самым высокопоставленным чиновником страны в этом статусе.

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В борьбе за кресло демократ Макбрайд опередила республиканца Стива Вашингтона, набрав 73% голосов. Действующий сенатор от 1-го округа Делавера демократ Харрис Макдауэлл отказался от участия в гонке после 44 лет на своем посту и поддержал кандидатуру Макбрайд. Новый сенатор профессионально занимается проблемами ЛГБТ+ и являлась официальным представителем "Кампании за равенство и права человека Делавэра" — крупнейшей в США организации по защите прав сексуальных меньшинств. Она также работала в команде бывшего губернатора Делавэра Джека Маркелла и бывшего генерального прокурора штата Бо Байдена (покойного сына демократа Джо Байдена). В 2012 году Макбрайд попала в заголовки многих СМИ, когда покинула пост президента студенческого совета "Американского университета" и заявила о своей трансгендерности в студенческой газете. На своей новой должности она намерена сосредоточиться над повышением доступности здравоохранения, всеобщем оплачиваемом семейном отпуске и отпуске по болезни, а также на дошкольном образовании и реформе уголовного правосудия. Легализация и декриминализация наркотиков Еще одним вопросом для некоторых штатов стал статус марихуаны. Голосование по легализации проходило в Аризоне, Монтане, Нью-Джерси, Южной Дакоте и Миссисипи. Инициатива явно указывает на серьезный сдвиг в наркополитике США, где марихуана по прежнему запрещена на федеральном уровне.

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Однако если еще десять лет назад она считалась незаконной во всей стране, то в 2012 году Колорадо и Вашингтон стали первыми штатами, где каннабис легализовали для использования в рекреационных целях и продажи. Позже и некоторые другие штаты последовали их примеру. В этом году за законное владение и употребление марихуаны лицами старше 21 года уже проголосовали в Нью-Джерси (до этого позволялось только медицинское использование), Аризоне (где также разрешили культивацию растения для личного использования) и в Южной Дакоте (медицинские и рекреационные цели). Вопрос до конца не решен в Монтане и Миссисипи. Если жители этих регионов проголосуют за, то число американских штатов, где полностью легализована марихуана увеличится с 11 до 15. Это означает, что налог от продажи каннабиса начнет поступать в казну штатов, а лица, осужденные за некоторые преступления, связанные с этим наркотиком, смогут подать прошения о пересмотре дел. Однако дальше других пошел штат Орегон, где жители проголосовали за декриминализацию всех наркотиков вообще. На деле это означает, что власти штата отменят уголовное наказание — включая тюремное заключение — за хранение небольшого количества запрещенных веществ (марихуана не входит в их число). Вместо этого лицам, уличенным в употреблении наркотиков, дадут возможность либо заплатить штраф в размере $100, либо пройти диагностику в центре лечения наркозависимости. Продажа наркотиков по-прежнему останется незаконной. Власти также намерены перенаправить часть налогов от торговли марихуаной на создание более обширной программы лечения и реабилитации от наркозависимости. Либерализации в этих вопросах добились и в столичном округе Колумбия, где большинство избирателей высказалось за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов. Замена оскорбительного флага Для жителей Миссисипи день выборов стал возможностью проголосовать за новый флаг, так как до этого обе палаты местного парламента приняли решение изменить его старую версию.

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Это положило конец многолетним спорам вокруг использовавшегося в последние 126 лет флага штата с изображением эмблемы Конфедерации. Многие американцы считают этот символ оскорбительным, так как во время гражданской войны его использовали защитники рабовладельческого Юга. Специальная комиссия заказала дизайн нового знамени, которое получило название "Мы верим в Бога" (In God We Trust). На нем изображена магнолия — цветок штата — в окружении 20 белых звезд, которые напоминают о том, что Миссисипи стал 20-ым штатом, присоединившимся к США. Прямо над цветком расположена большая желтая звезда (отдающая дань коренному народу Чокто) на темно-синем и красном полосатом фоне. Это вариант дизайна выбрали из почти 3 тыс. других версий.

Lets gooo new Mississippi flag!! pic.twitter.com/c6GCR9nEBn — Oscar ❁ (@TheWiebel) November 4, 2020

Губернатор-республиканец Миссисипи Тейт Ривз подписал законопроект об удалении эмблемы Конфедерации с официального флага в начале июля после многолетнего давления со стороны спортивных групп и правозащитных организаций, которые утверждали, что флаг является расистским пережитком ненависти, рабства и угнетения. При этом еще в 2001 году подавляющее большинство жителей Миссисипи на специальном референдуме высказались за сохранения флага с эмблемой Конфедерации. Другие вопросы Голосование касалось самых разных вопросов — от увеличения популяции серых волков, заканчивая правом на аборты на поздних сроках.

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