СМИ: прорыв водопроводной трубы задержал подсчет голосов в крупнейшем округе Джорджии

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Прорыв водопроводной трубы на несколько часов задержал процесс подсчета голосов в крупнейшем округе американского штата Джорджия. Об этом сообщило во вторник местное издание The Atlanta Journal-Constitution .

Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

По его данным, инцидент произошел на одном из избирательных участков в округе Фултон утром 3 ноября. Трубу прорвало в помещении, где находились бюллетени для голосования. Поломка была устранена через два часа, заполненные бланки при этом повреждены не были.

Джорджия, где во время президентских выборов на кону стоят 16 голосов выборщиков, относится к числу так называемых колеблющихся штатов. Победитель президентской гонки там до сих пор не определился. Как сообщает телекомпания Fox News, по предварительным данным, в штате лидирует республиканец Дональд Трамп.