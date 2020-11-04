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Выборы президента США - 2020
Обновлено 

Fox: Трамп немного упрочил лидерство в штате Мичиган

Официально подсчет голосов еще не завершен

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Республиканец Дональд Трамп немного упрочил лидерство в ключевом штате Мичиган (16 выборщиков). Такие оценки привел в среду телеканал Fox News.

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Официально подсчет голосов еще не завершен. Ранее телеканал сообщал, что Байден немного уменьшил отставание от Трампа в штате Мичиган, согласно результатам обработки 90% бюллетеней, у Трампа - 49,4% голосов избирателей, у Байдена - 49,1%. Ранее у республиканца было более существенное преимущество.

Мичиган входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Мичигане дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.

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