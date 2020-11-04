В Баку сообщили об обстреле Тертерского района армянскими ВС

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана сообщило в среду, что вооруженные силы Армении подвергли обстрелу Тертерский район страны.

"Подразделения Вооруженных сил Армении подвергли артиллерийскому обстрелу город Тертер и поселок Шихарх Тертерского района", - говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале азербайджанского оборонного ведомства.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.