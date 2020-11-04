Парламент Словакии принял закон, признающий Компартию Чехословакии преступной организацией

ПРАГА, 4 ноября. /ТАСС/. Национальный совет (парламент) Словакии принял закон, согласно которому Коммунистическая партия Чехословакии, находившаяся у власти с 1948 по 1990 год, признана преступной организацией. Об этом сообщило в среду информационное агентство CTK.

Закон также запрещает размещение на памятниках символов, связанных с тоталитарными политическими режимами, какими, согласно ЧТК, определены коммунистические, фашистские и нацистские режимы. Введен запрет присваивать имена их представителей улицам, площадям и другим общественным пространствам.

Исключения из правил (называть улицы, площади и другие общественные пространства именами деятелей, связанных с тоталитарными режимами) сделаны только в тех случаях, если они сами активно боролись с этими режимами.

Документ был утвержден депутатами от партий словацкой правительственной коалиции, которые располагают большинством в Национальном совете.