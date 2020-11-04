В ЕС заявили, что сожалеют о продолжении Турцией незаконных действий в Средиземном море

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Евросоюз глубоко сожалеет о продолжении Турцией незаконных действий на территориях Греции и Кипра в Средиземном море, призывает Анкару воздержаться от них и начать диалог. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе.

"Последние оповещения NAVTEX и продолжающееся проведение Турцией сейсморазведочных работ, затрагивающих морские зоны Греции и Кипра, вызывают глубокое сожаление, особенно с учетом продолжающихся конструктивных попыток на всех уровнях создать пространство для диалога", - отмечается в нем.

В заявлении подчеркивается, что поведение Турции, "к сожалению, продолжает создавать еще большую напряженность и недоверие в регионе вместо того, чтобы способствовать прочным решениям". "Добросовестный диалог и воздержание от односторонних действий являются важнейшими элементами достижения стабильной и безопасной обстановки в Восточном Средиземноморье и развития сотрудничества и взаимовыгодных отношений между ЕС и Турцией. Разногласия должны обсуждаться и устраняться за столом переговоров", - говорится в нем.

Ранее Никосия потребовала от турецкого сейсмографического судна RV Barbaros Hayreddin Pasa прекратить сейсморазведку в зоне газового месторождения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Республики Кипр. Это требование содержится в международном морском оповещении NAVTEX, которое Никосия распространила в среду.

В нем сказано, что Кипр "требует от корабля Barbaros Hayreddin Pasa немедленно прекратить свои незаконные действия", которые "представляют собой нарушение международного права и процедур безопасности на море, а также являются уголовным преступлением в соответствии с законодательством Республики Кипр".

Анкара многократно направляла судно Barbaros Hayreddin Pasa в ИЭЗ Кипра после того, как в 2011 году Никосия приняла решение начать разведку газа на кипрском шельфе. Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее ИЭЗ и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК) - самопровозглашенным государством, которое официально признает только Анкара.