Во Франции запретили деятельность группы турецких националистов "Серые волки"

ПАРИЖ, 4 ноября. /ТАСС/. Деятельность группировки радикальных турецких националистов "Серые волки" официально запрещена на территории Франции по решению Совета министров, заседание которого состоялось в среду. Соответствующее решение опубликовал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

"Совет министров утвердил декрет, [согласно первой статье которого] группировка под названием "Серые волки" объявляется запрещенной", - гласит документ. Глава МВД уточнил, что соответствующее решение было принято "в соответствии с инструкциями президента Франции" Эмманюэля Макрона.

В мотивационной части декрета отмечается, что основанная в 1978 году в Турции группировка присутствует во многих странах Европы и состоит из "крайне правых турецких националистов". Во Франции власти выявили несколько тренировочных лагерей, в которых "Серые волки" проходят подготовку для участия в акциях насильственного характера, примеры которых приводятся в документе. Участники организации распространяли в соцсетях призывы к насилию в отношении армян и курдов, а также вступали в столкновение с применением оружия с участниками прокурдских и проармянских манифестаций на территории страны.