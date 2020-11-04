В Белоруссии участник протестов предстанет перед судом за нападение на милиционера

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Молодечненского района Минской области направила в суд уголовное дело местного жителя, который 10 августа нанес травмы сотруднику милиции и военнослужащему. Об этом в среду сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Белоруссии.

"Прокурор <...> согласился с правовой квалификацией действий обвиняемого по ст. 363 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иным лицам, охраняющим общественный порядок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, 10 августа 2020 года на одной из центральных улиц в Молодечно подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и нанес травмы милиционеру и военнослужащему. "В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся", - указали в Генпрокуратуре Белоруссии.