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Теракт в Вене

СМИ: боеприпасы из Словакии не использовались при теракте в Вене

По данным словацкой газеты Pravda, при нападении на жителей Вены преступник использовал автомат "Застава М70" югославского производства

ПРАГА, 4 ноября. /ТАСС/. Террорист, устроивший в понедельник стрельбу в Вене, не использовал патроны, купленные в Словакии. Об этом сообщила в среду словацкая газета Pravda со ссылкой на экспертов.

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По данным издания, ликвидированный в Вене преступник не стрелял из автомата Калашникова, патроны к которому, как сообщалось ранее в австрийских СМИ, могли быть куплены в Словакии. При нападении на жителей столицы Австрии преступник применил автомат "Застава М70" югославского производства, уточняют опрошенные изданием эксперты.

По информации Pravda, представители словацкой полиции в настоящий момент воздерживается от комментариев, чтобы не навредить следствию, и не подтверждают распространенные ранее в СМИ сообщения о том, что ликвидированный в Вене террорист закупал боеприпасы в Словакии.

Ранее в среду Австрийское агентство печати сообщало, что словацкая полиция предупреждала правоохранительные органы Австрии о том, что устроивший стрельбу в Вене преступник пытался летом 2020 года купить боеприпасы в Словакии, но ему это сделать не удалось, так как у него не было соответствующего разрешения властей.

Во вторник Словацкое радио со ссылкой на представителя полицейского руководства страны Денису Бардиову информировало, что полиция Словакии проверяет информацию о покупке в республике боеприпасов ликвидированным в Вене террористом.

Теги
АвстрияСловакияТеракт в Вене
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