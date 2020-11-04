Киберцентр Белоруссии сообщил о хакерской атаке из-за рубежа против чиновников и силовиков

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Национальный центр реагирования на компьютерные инциденты (CERT.BY) Белоруссии сообщил о попытках хакерских атак против должностных лиц и сотрудников силовых структур страны, за которой, предположительно, стоит группировка, связанная с иностранным правительством. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте CERT.BY.

По данным национального центра кибербезопасности, подобные кибератаки в белорусском сегменте интернета наблюдаются с начала этого года, последняя по счету была отмечена в сентябре. Кибератаки осуществляются в форме фишинга - рассылки вредоносного программного обеспечения (ВПО) под видом электронных посланий с целью заражения компьютеров и получения доступа к хранящейся на них информации.

"Основываясь на результатах анализа данных, полученных в ходе исследования экземпляров ВПО, можно предположить, что атаки проводятся ранее неизвестной правительственной хакерской группировкой XDSpy", - говорится в сообщении центра. Об обнаружении этой группировки недавно сообщила компания в области кибербезопасности ESET на конференции VB2020 localhost, отмечает CERT.BY. Центр кибербезопасности не сообщает, какую именно страну или страны белорусские спецслужбы подозревают к причастности к этой кибератаке.

"Среди целей злоумышленников по-прежнему встречаются сотрудники предприятий частного и государственного секторов различной направленности, а также силовых ведомств, госорганов и организаций", - добавили в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты Белоруссии.