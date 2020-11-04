В Ереване сообщили о закрытии дороги Шуши - Бердзор в Карабахе из-за поиска диверсантов

ЕРЕВАН, 4 ноября. /ТАСС/. Отдельные участки дороги Шуши - Бердзор (Лачин) в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) в среду оказались перекрыты, так как подразделения армии обороны НКР ведут поиск азербайджанских диверсионных групп. Об этом со ссылкой на заявление армии обороны НКР сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

"В настоящее время подразделения армии обороны Арцаха (непризнанная НКР - прим. ТАСС) проводят поисковые операции в местах возможного проникновения диверсионных групп противника. В связи с этим некоторые участки дороги Шуши - Бердзор закрыты для гражданского населения", - написала она на странице в Facebook.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.