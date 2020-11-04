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Теракт в Вене

МВД Австрии заранее не сообщило Минюсту о попытке боевика из Вены купить боеприпасы

Полиция Словакии еще летом 2020 года зарегистрировала попытку устроившего стрельбу в Вене боевика купить боеприпасы, сообщили в Министерстве юстиции Австрии

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции не было заранее уведомлено Министерством внутренних дел Австрии о том, что полиция Словакии еще летом 2020 года зарегистрировала попытку устроившего стрельбу в Вене боевика купить боеприпасы. Об этом сообщила в среду представитель австрийской прокуратуры в эфире радиостанции Ö1.

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"Прокуратура Вены была проинформирована в ночь теракта о том, что подозреваемый в преступлении еще в июле пытался купить в Словакии боеприпасы. До этого прокуратура об этом не знала", - сказала представитель прокуратуры Нина Буссек в ответ на вопрос о том, предупреждали ли силовые структуры Австрии органы юстиции заранее о попытке молодого человека купить боеприпасы в Словакии.

В Министерстве юстиции Австрии отметили, что "в целом земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом (региональное контрразведывательное ведомство при МВД - прим. ТАСС) отвечает за контроль [за преступником] и безопасность после условного освобождения". "Оно законодательно обязано незамедлительно информировать прокуратуру, если из наблюдений следует подозрение на преступление", - сказала представитель Минюста и добавила, что в исключительных случаях передача данных может быть отложена на три месяца.

Ранее Австрийское агентство печати со ссылкой на словацкую полицию сообщило, что Братислава предупреждала полицию Австрии о неудавшейся попытке венского преступника купить летом боеприпасы в Словакии из-за отсутствия разрешения на оружие. Если бы Минюст заранее получил от МВД информацию об этом, то это стало бы основанием поместить стрелявшего снова под арест, потому что он был освобожден из тюрьмы условно-досрочно. Решением суда было предусмотрено, что молодой человек должен находиться под наблюдением в течение трех лет.

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