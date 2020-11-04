Эксперт: итоги выборов в США могут оставаться неизвестными до 6 ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Окончательные результаты президентских выборов в США стоит ожидать к пятнице. Такое мнение выразила в среду бывший шеф Московского бюро CNN профессор Джилл Догерти в ходе пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате, посвященной итогам президентских выборов в США.

"Мы не знаем и не будем знать результатов до, может быть, пятницы. Это очень напряженная ситуация, потому что люди хотят знать, что случилось", - сказала она. Аналитик указала на то, что окончательных данных по таким ключевым штатам, как Висконсин, Мичиган и Пенсильвания, пока нет.

По словам Догерти, действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп поторопился объявить себя победителем, так как подсчет голосов по-прежнему активно ведется. "Он говорил, что, возможно, обратится к Верховному суду. Мы не знаем точно, как он это намерен сделать, если он действительно на это пойдет. [Кандидат от Демократической партии Джозеф] Байден призывает своих сторонников к терпению", - добавила она.

Аналитик уверена, что Трамп всерьез намерен обращаться в суд. "Важный момент - новый член Верховного суда - это женщина, которую предложил президент (член Верховного суда Эми Кони Барретт, чья кандидатура была одобрена Сенатом 27 октября, - прим. ТАСС). Мы не знаем, как она или все судьи будут голосовать, но сомнений в том, что он может обратиться в суд, нет", - продолжила она. Однако, по ее словам, пока неясно, какие на это будут законные основания.

Догерти также отметила, что страна по-прежнему остается расколотой на две части. "Единственная хорошая вещь - люди очень заинтересованы, миллионы людей, которые раньше воздерживались от участия в голосовании, в этот раз проголосовали. Это хороший признак, чего нельзя сказать о расколе", - заключил она.

После закрытия последних избирательных участков на Аляске оба кандидата до сих пор сохраняют шансы на победу. В 2016 году в это время исход голосования был уже ясен, и проигравшая выборы кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон уже позвонила победителю - Дональду Трампу - с поздравлениями.