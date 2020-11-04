Алиев сообщил о взятии под контроль семи сел в районах вокруг Нагорного Карабаха

БАКУ, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил в среду, что вооруженные силы страны взяли под контроль семь сел в трех районах вокруг Нагорного Карабаха.

"Азербайджанская армия освободила от оккупации села Мирак, Кавдар Джабраильского района, села Мешедиисмаиллы и Шафибейли Зангиланского района, а также села Башарат, Гаракишилер и Гараджаллы Губадлинского района", - сообщил Алиев в Twitter.

Ситуация в регионе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться взаимными обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.