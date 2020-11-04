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Кризис в Белоруссии

Канцлер Австрии проведет 5 ноября переговоры с Тихановской в Вене

Об этом сообщило ведомство Себастьяна Курца

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Канцлер Австрии Себастьян Курц примет в четверг, 5 ноября, в Вене для переговоров экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую. Об этом сообщило в среду ведомство австрийского канцлера.

Тихановская была кандидатом в президенты Белоруссии на выборах, которые состоялись 9 августа 2020 года. Согласно официально объявленным результатам голосования, она набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место. Тихановская не признала итоги голосования. На этом фоне в Белоруссии начались массовые акции протеста несогласных с итогами выборов. Тихановская выехала из страны и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который объявил, что будет бороться за объявление новых выборов.

Теги
АвстрияБелоруссияКризис в Белоруссии
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