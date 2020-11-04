Эксперт: обстановка в США не выльется в вооруженный конфликт, но возможны беспорядки

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Ситуация в США после прошедших 3 ноября выборов вряд ли перерастет в вооруженный конфликт, но беспорядки не исключены. Такое мнение выразил в среду эксперт по межкультурному российско-американскому взаимодействию, профессор Американского университета в Вашингтоне Антон Федяшин на пресс-конференции в ТАСС в онлайн-формате.

Как отметил аналитик, в ряде СМИ звучит мнение о том, что в США после выборов может случиться "гражданская война". "Я очень сомневаюсь, что все это выльется в гражданский конфликт, в войну. Это очень маловероятно. Но противостояние будет, это точно. Это будет политическое противостояние. Но это уже не новый феномен", - сказал эксперт.

"Пока в Вашингтоне ничего особенно не происходило. Но судить надо будет по тому, что будет происходить в следующие 48-72 часа. Не исключено, что будут беспорядки, - добавил Федяшин. - Самое удивительное в том, что огромное количество магазинов и бизнесов, особенно стеклянных лобби, которых очень много в Вашингтоне, были заколочены фанерой. После июньских событий это не вызвало ни у кого бурных реакций. Это говорит о том, что американский социум привыкает к таким вспышкам беспорядков".

Эксперт обратил внимание, что опросы общественного мнения в США "перестали отражать реальность". "Мы приходим как раз к тому феномену, что люди боятся высказывать свое мнение. Самое опасное в этом то, что американский социум, политическая среда теряют свою прозрачность, потому что опросы не отражают то, что люди реально думают. Это может создать долгосрочные и серьезные проблемы для США", - считает он.

Как и промежуточные выборы в 2018 году, завершившееся накануне голосование стало "референдумом о Дональде Трампе", констатировал Федяшин. По его мнению, в Демократической партии США считали, что американцы будут голосовать "конкретно против Трампа", но на данный момент их ожидания не оправдались.

О выборах в США

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала "Фокс ньюс", Джозеф Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - на 213. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами.