Премьеры стран СНГ обсудят вопросы экономики и безопасности на заседании 6 ноября

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Вопросы экономического сотрудничества и безопасности будут обсуждаться на заседании Совета глав правительств СНГ, которое состоится 6 ноября в формате видеоконференции. Об этом сообщило в среду агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Исполнительного комитета СНГ.

"Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в содружестве и обсудят План мероприятий по реализации первого этапа (2021-2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года", - цитирует агентство пресс-службу Исполкома СНГ.

По ее данным, на заседании без обсуждения планируется подписать целый ряд предварительно согласованных документов, в том числе три программы, касающиеся сотрудничества в области использования атомной энергии в мирных целях, сотрудничества в сфере инноваций, а также повышения качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей.

Намечено подписание двух соглашений, регламентирующих взаимодействие в области трансграничных перевозок радиоактивных материалов и цифрового развития общества, а также концепций межрегионального и приграничного сотрудничества и сотрудничества в области сельскохозяйственного машиностроения вместе с планами мероприятий для их реализации.

Кроме того, планируется утвердить план мероприятий по реализации Стратегии обеспечения транспортной безопасности на территориях государств - участников СНГ при осуществлении перевозок в международном сообщении на период 2020-2025 годов и план приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств СНГ на 2021-2022 годы.

Готовы также к подписанию документы, касающиеся развития объединенных систем ПВО, контроля и оценки радиационной, химической и биологической обстановки. К подписанию главами правительств также предложен блок документов, касающихся финансового обеспечения деятельности органов СНГ.