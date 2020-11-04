Сенатор США предложил Макрону изменить решение правительства Франции об СПГ

БРЮССЕЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Кевин Крамер, а также группа из 17 американских конгрессменов направили президенту Франции Эмманюэлю Макрону два письма с предложением пересмотреть решение французского правительства о приостановке переговоров о поставках в эту страну американского сжиженного природного газа (СПГ) до проведения экологической экспертизы. С текстом обоих посланий в среду ознакомился корреспондент ТАСС.

"Я пишу, чтобы выразить свою озабоченность решением французского правительства вмешаться в эти переговоры, и призываю вас дать переговорам продолжаться. США имеют возможность предложить Франции доступ к чистейшему и самому эффективному в мире источнику природного газа (в виде СПГ, добываемого методом гидроразрыва пласта и доставляемого из Америки танкерами - прим. ТАСС)", - говорится в письме Крамера, датированном 2 ноября.

$7 млрд на контракт

Речь идет о решении французского правительства приостановить переговоры между французской энергетической корпорацией Engie и американской NextDecade о начале закупок Францией американского СПГ. Объем данного контракта оценивается в $7 млрд. Как ранее проинформировало агентство Reuters, власти Франции попросили Engie отложить подписание договора о покупке американского СПГ после того, как были обнародованы данные об экологических последствиях добычи сланцевого газа в США. Французская компания, по данным агентства, начала более детальное изучение соглашения.

Сенатор-республиканец приводит в письме данные из отчета Министерства энергетики США 2019 года, в котором утверждается, что поставляемый в Европу американский СПГ на протяжении своего жизненного цикла (добыча - производство - транспортировка - потребление) производит на 41% меньше выбросов, чем поставляемый во Францию газ из России или Алжира. В заключении сенатор, обращаясь к президенту Макрону, выражает надежду, что правительство Франции "пересмотрит свое решение и признает, что ЕС и США должны разделить единое энергетическое будущее".

Утверждения о действиях РФ

В письме 17 конгрессменов, помимо тезисов об экологии, содержится утверждение о том, что РФ "тайно использует неправительственные организации экологической направленности, чтобы влиять на процесс принятия решений в Париже и в других местах, в том числе в США".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что газовые контракты, заключаемые Россией с европейскими государствами, основаны исключительно на коммерческих интересах и не имеют никакой политической подоплеки. Он подчеркнул, что Москва на протяжении многих десятилетий была и остается надежным и честным партнером в плане поставок энергоносителей. Лавров указал, что Россия при этом уважает право любой страны самостоятельно определять свою энергетическую политику и выбирать оптимальные источники поставок энергоносителей.

Американский экологичный фрекинг

Американский СПГ производится из сланцевого природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта (фрекинг), который является одним из самых грязных в отрасли, затем по трубопроводам газ перекачивают на заводы для дальнейшего сжижения. Далее СПГ танкерами перевозят в Европу, что дополнительно существенно повышает суммарные выбросы парниковых газов на протяжении жизненного цикла американского СПГ.

Согласно данным "Газпрома", опубликованным в июне этого года, выбросы парниковых газов при поставках российского газа по газопроводам "Северный поток" и "Турецкий поток" более чем в три раза ниже по сравнению с поставками СПГ из США в Европу.

Выбросы метана по всей производственной цепочке "Газпрома" близки к нулю: в 2019 году при добыче они составили 0,02% от объема добываемого газа, при транспортировке - 0,29% от объема транспортируемого газа, при подземном хранении - 0,03% от объема хранения газа. Это соответствует лучшим мировым практикам, отмечает российская компания.

Письменный шантаж

Давление на руководство европейских государств и компаний с помощью прямых писем американских конгрессменов широко используется США для продавливания своих коммерческих интересов в Старом свете. Конгрессмены США в письмах руководству швейцарской компании Allseas, которая предоставляла суда - трубоукладчики для строительства "Северного потока - 2", пригрозили ей санкциями и разорением, в результате чего компания отказалась в 2019 году от участия в этом проекте, затормозив строительство газопровода на несколько месяцев.

В том же 2019 году в Германии разгорелся крупный скандал, когда вскрылось, что посол США в ФРГ Ричард Гренелл рассылал немецким компаниям письма с угрозами санкций за участие в проекте "Северный поток - 2".