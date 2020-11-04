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Теракт в Вене
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Следствие считает, что террорист в Вене действовал один

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер сообщил, что следователи изучили видеозаписи, которые были предоставлены свидетелями и очевидцами происшествия
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© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Следователи на основе изучения видеозаписей свидетелей теракта в Вене считают, что стрелявший молодой человек действовал в одиночку. Об этом сообщил в среду министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

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По его словам, следователи изучили видеозаписи, которые были предоставлены МВД свидетелями и очевидцами происшествия. "Изучение видео завершено.<...> Мы смогли установить, что накопление сведений расследования касательно теории о преступнике-одиночке подтверждается анализом видеозаписей", - сказал министр на пресс-конференции в Вене.

Как рассказал Нехаммер, расследование теракта идет полным ходом, следователи анализируют ближайшее окружение преступника. Задержанным во вторник лицам из окружения террориста от 18 до 28 лет, все имеют миграционные корни. В их отношении ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.

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