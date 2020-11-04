Трамп назвал "очень странной" потерю лидерства в штатах, где он опережал Байдена накануне

ТАСС, 4 ноября. Президент США Дональд Трамп назвал "очень странной" потерю лидерства в ряде штатов, где накануне вечером он опережал своего соперника на президентских выборах, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом глава Белого дома написал в среду на своей странице в Twitter .

"Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно", - написал Трамп.

По данным телеканала Fox News, Байден выбился в лидеры в колеблющихся штатах Висконсин и Мичиган.