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Выборы президента США - 2020
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Трамп назвал "очень странной" потерю лидерства в штатах, где он опережал Байдена накануне

Глава Белого дома добавил, что "те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно"
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS/POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/CHRIS KLEPONIS/POOL

ТАСС, 4 ноября. Президент США Дональд Трамп назвал "очень странной" потерю лидерства в ряде штатов, где накануне вечером он опережал своего соперника на президентских выборах, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена. Об этом глава Белого дома написал в среду на своей странице в Twitter.

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"Накануне вечером я лидировал, часто с большим отрывом, во многих ключевых штатах, которые почти во всех случаях контролируются и управляются демократами. Затем один за одним они стали волшебным образом исчезать после того, как были подсчитаны внезапные вбросы бюллетеней. Очень странно. А те, кто проводили экзитполы, представили все совершенно неправильно", - написал Трамп.

По данным телеканала Fox News, Байден выбился в лидеры в колеблющихся штатах Висконсин и Мичиган.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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