В штабе Байдена уверены в победе демократа на выборах президента США

"Самое главное, что я хотела сказать, это то, что Джо Байден на пути к тому, чтобы победить на этих выборах, - заявила менеджер кампании демократа. - Он будет следующим президентом Соединенных Штатов". По словам Джен О'Мэлли Диллон, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Байден одержал победу в колеблющемся штате Висконсин (10 голосов выборщиков), где, согласно подсчетам телеканала Fox News, он лидирует с 49,6% голосов избирателей против 48,9% голосов у республиканца Дональда Трампа. "Мы ожидаем и уверены в том, что уже одержали победу в Висконсине", - подчеркнула она.

Кроме того, в штабе политика считают, что он победит в штатах Мичиган (16 голосов), Невада (6) и Пенсильвания (20). Менеджер кампании Байдена уточнила, что в случае победы в Висконсине, Мичигане и Неваде демократу, который сейчас может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, не обязательно будет дожидаться окончательных результатов по Пенсильвании.

В Пенсильвании, как сообщает Fox News, по итогам обработки 64% бюллетеней лидером остается Трамп с 54,1% голосов, у Байдена - 44,8%. При этом, по словам О'Мэлли Диллон, необработанными там остаются около 1,4 млн бюллетеней, присланных досрочно. "Наши аналитики сигнализируют, что подавляющее большинство из них - за Байдена, - подчеркнула она. - Мы ожидаем, что победим в Пенсильвании".

Переговоры Байдена с деятелями партии

Джен О'Мэлли Диллон также заявила, что Байден "стремится открыть как можно больше путей к победе" и после завершения голосования на всеобщих выборах провел несколько переговоров по телефону с видными деятелями партии.

"Он связывался по телефону с лидерами Демократической партии, с представителями штатов, - отметила она. - Мы с самого начала ожидали, что борьба на выборах будет нелегкой. Мы видим свою задачу в том, чтобы открыть как можно больше путей для достижения победы".

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться 270 голосами выборщиков.