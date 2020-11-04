Глава МВД Австрии признал ошибку в передаче данных из Словакии на венского боевика

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Австрийский министр внутренних дел Карл Нехаммер признал, что в Австрии произошла ошибка в цепочке передачи от ведомства к ведомству информации, которая поступила службе контрразведки от словацких спецслужб, о попытке преступника из Вены купить боеприпасы в Словакии задолго до теракта.

"В последние часы появилась информация о том, что словацкая спецслужба за некоторое время до теракта проинформировала ведомство по защите конституции (контрразведка при МВД Австрии - прим. ТАСС) о преступнике, который, предположительно, хотел купить боеприпасы, - сказал министр на пресс-конференции в Вене. - Далее, очевидно, что-то пошло не так в коммуникации. По этой причине сегодня я предложу Совету национальной безопасности учредить независимую следственную комиссию, чтобы изучить: где случилось то, чего не должно было случиться. Где надо проконтролировать, чтобы мы могли лучше защитить нашу систему от опасных лиц".

Действующий министр при этом возложил ответственность за возможные недостатки в работе контрразведки на бывшего министра внутренних дел Херберта Кикля, который, по его мнению, навредил работе службы государственной безопасности. Независимая следственная комиссия должна помочь проекту реформы ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом, добавил он.

Информация из Словакии

В среду стало известно, что МВД Австрии заранее не уведомило министерство юстиции о том, что полиция Словакии еще летом 2020 года зарегистрировала попытку устроившего стрельбу в Вене боевика купить боеприпасы. Это могло послужить основанием повторного помещения под арест преступника, который в 2019 году был условно-досрочно освобожден из тюрьмы. В прокуратуре Вены сообщили радиостанции Ö1, что информация о попытке купить оружие поступила следователям только в ночь теракта в столице Австрии.

В Министерстве юстиции Австрии отметили, что законодательно земельное ведомство по защите конституции и борьбе с терроризмом обязано незамедлительно информировать прокуратуру, если из ее наблюдений за бывшим заключенным, осужденным по террористической статье, следует подозрение на преступление. То есть, если бы Минюст заранее получил от МВД соответствующую информацию, то это стало бы основанием поместить стрелявшего снова под арест, потому что он был освобожден из тюрьмы условно-досрочно. Решением суда было предусмотрено, что молодой человек должен находиться под наблюдением в течение трех лет.