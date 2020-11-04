СМИ: Хуан Карлос I мог получать финансирование от мексиканского миллионера

МАДРИД, 4 ноября. /ТАСС/. Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, мог получать финансирование, скрытое от налоговых органов, от мексиканского миллионера. Об этом сообщила в среду электронная газета Diario.

По ее информации, речь идет о миллионере Альене де Хесусе Санхинесе-Краусе, который также имеет британское подданство. Большую часть своей карьеры он проработал в банке Goldman Sachs, где возглавлял его филиалы как в Мексике, так и в России. Как пишет издание, миллионер мог оплачивать некоторые расходы Хуана Карлоса I. Таким образом, экс-глава государства якобы поддерживал высокий уровень жизни с 2016 по 2018 год.

По версии издания, "подставным лицом", получавшим средства от мексиканского миллионера для покрытия части личных расходов королевской семьи, являлся подполковник ВВС Николас Мурга Мендоса.

Во вторник Diario опубликовала материал о том, что в прокуратуре ведется расследование в отношении Хуана Карлоса I. Ведомство изучает расходы по нескольким кредитным картам, которые мог использовать экс-глава государства, его супруга София и несколько близких родственников Хуана Карлоса I, в том числе его внуки. Расходы, связанные с этими картами, были оплачены со счета, держателем которого не являлся ни сам экс-глава государства, ни члены его семьи. Согласно конституции страны, "личность короля неприкосновенна, и он не подлежит ответственности". Однако расходы по данным картам проходили с 2016 по 2018 год, то есть после отречения Хуана Карлоса I от престола.

3 августа стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI, о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами Хуана Карлоса I. Ранее сообщалось, что он находится в ОАЭ.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.