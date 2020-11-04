Прокуратура предъявила сыну президента Бразилии обвинение в коррупции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Рио-де-Жанейро предъявила обвинение в коррупции старшему сыну президента страны Жаира Болсонару сенатору Флавиу Болсонару, когда тот был депутатом регионального законодательного собрания. Об этом говорится в сообщении на сайте правоохранительной инстанции.

Как указывают следователи, помимо сына президента обвинения также предъявлены его бывшему помощнику Фабрисиу Кейрошу, через которого, предположительно, младшему Болсонару передавалась часть заработной платы сотрудников аппарата политика, что сам экс-депутат, а ныне сенатор, категорически отрицает. По мнению прокуратуры, участниками преступной схемы были еще не менее 15 человек, также проходящих по этому делу. Им всем вменяется организация и участие в преступном сообществе, отмывание денег и незаконное обогащение. Отмечается, что расследование проходит в режиме строжайшей секретности.

Несмотря на это, доступ к материалам правоохранителей получила газета Globo, по информации которой обвинения основаны на показаниях одной из "мертвых душ" в аппарате Флавиу Болсонару в 2011-2017 годах. Девушка, согласившаяся сотрудничать со следствием, сообщила, что на самом деле появлялась в стенах законодательного собрания лишь затем, чтобы получить зарплату, которую почти полностью затем переводила Кейрошу. За тот период, что она числилась в штате политика, сумма составила 160 тыс. реалов (около $30 тыс. по текущему курсу).

В начале ноября 2018 года федеральная полиция Бразилии провела операцию в рамках "расследования дела о возможном участии депутатов законодательного собрания штата Рио-де-Жанейро в коррупционных схемах, отмывании денег, манипуляциях с назначениями служащих". Как сообщил в мае этого года в интервью газете Folha de S.Paulo предприниматель Паулу Маринью, который в 2018 году активно помогал семье Болсонару в ходе избирательной кампании, сам Флавиу Болсонару рассказал ему о том, что сотрудник федеральной полиции заранее через доверенных лиц передал ему информацию о готовящейся операции. Оперативные действия были проведены вскоре после второго тура выборов, чтобы избежать влияния общественного резонанса на их результат.

Вскоре после выборов Кейрош исчез и был обнаружен и арестован только 18 июня 2020 года. Органы финансового контроля считают подозрительным перемещение через счета длительное время работавшего на семью президента сотрудника суммы в размере 1,2 млн реалов (около $210 тыс.).