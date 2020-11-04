В штабе Трампа заявили, что уверены в победе президента

ВАШИНГТОН, 4 ноября. /ТАСС/. Избирательный штаб президента США Дональда Трампа уверен в победе на выборах американского лидера и надеется на пересчет голосов избирателей в колеблющемся штате Висконсин. Об этом заявил в среду в телефонной беседе с журналистами менеджер предвыборной кампании главы государства Уильям Степин.

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"Если без нарушения закона посчитать все избирательные бюллетени, то, как мы считаем, победил президент. 1,2 млн - 1,4 млн бюллетеней еще предстоит подсчитать в Пенсильвании, свыше 500 тыс. - в Аризоне, <...> если все будет подсчитано на основании закона, то мы победим", - утверждал Степин.

По его словам, Висконсин "требует повторного подсчета голосов".