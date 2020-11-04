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Выборы президента США - 2020

В штабе Байдена заявили, что готовы к попыткам республиканцев оспорить выборы в суде

Если Трамп попытается доказать в Верховном суде США, что уже поданные бюллетени не должны подсчитываться, то его ждет величайшая неудача, заявил советник штаба демократов Боб Бауэр

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена готов к попыткам республиканцев оспорить итоги президентских выборов в суде. Об этом сообщил в среду советник штаба демократов Боб Бауэр в ходе видеоконференции, транслировавшейся на сайте предвыборной кампании Байдена.

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"Мы готовы к любым попыткам республиканцев обратиться в суд, - заявил он. - Республиканцы не делали секрета из того, что готовы пойти на такие шаги, и если они поступят таким образом, то мы готовы к этому".

"Если президент Дональд Трамп попытается доказать в Верховном суде США, что уже поданные бюллетени не должны подсчитываться, то его ждет величайшая неудача, с которой только сталкивался президент", - подчеркнул он.

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