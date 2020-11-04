В Белоруссии задержали сотрудника компании связи по делу об утечке личных данных силовиков

МИНСК, 4 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии задержали сотрудника компании связи, подозреваемого в том, что он передавал личные данные работников силовых структур посторонним лицам, которые публиковали эту информацию в Telegram-каналах. Об этом сообщило в среду Агентство телевизионных новостей (АТН) Белтелерадикомпании.

Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии задержали 35-летнего минчанина, который работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным абонентов. Имя задержанного, а также название компании, где он работает, не сообщается.

По данным следствия, за два месяца задержанный установил и передал неизвестному персональные данные 60 человек, среди которых, в основном, сотрудники ОМОНа, СК и других госорганов, а также члены их семей. Эта информация размещалась в Telegram-каналах радикальной белорусской оппозиции.

Следственные органы возбудили в отношении задержанного дело по обвинению в пособничестве действиям неустановленных лиц, подозреваемых по статье Уголовного кодекса Белоруссии "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел". Она предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до шести лет. По данным АТН, задержанный инженер раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием.

Находящаяся в Литве лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская 19 сентября заявила, что оппозиция готова опубликовать личные данные сотрудников органов правопорядка, принимающих участие в пресечении протестных акций. В тот же день базирующийся в Польше Telegram-канал белорусской оппозиции опубликовал, по его утверждению, личные данные более тысячи сотрудников милиции Белоруссии. Администраторы телеграм-канала утверждали, что получили эти данные от хакеров, поддерживающих белорусскую оппозицию, и обещали продолжить публикацию, если правоохранительные органы продолжат задержания участников оппозиционных акций.

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров 8 октября сообщил, что американская компания Apple выразила беспокойство из-за того, что публикация личной информации сотрудников правоохранительных органов Белоруссии в Telegram-каналах может спровоцировать насилие. В свою очередь Apple сообщила, что потребовала от Telegram удалить из мессенджера информацию, содержащую личные данные. В Apple сообщили, что ранее получили запросы от пользователей, которые сообщили о том, что их личная информация, в том числе имена и контактные номера телефонов, публиковалась в телеграм-каналах. Программа Telegram доступна для скачивания через App Store, интернет-магазин Apple, поэтому компания требует от мессенджера соблюдения конфиденциальности личных данных.