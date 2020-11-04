Макрон прибудет 9 ноября в Вену и обсудит с Курцем борьбу с терроризмом

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон прибудет в следующий понедельник, 9 ноября, в Вену, чтобы провести переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем на тему европейской инициативы по борьбе с терроризмом. Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на ведомство федерального канцлера Австрии.

Как отмечается, стороны на фоне терактов во Франции и Вене обсудят меры против иностранных террористов-боевиков, защиту внешних границ Европейского союза и отношения с Турцией. Макрон и Курц также почтят память жертв венского теракта.

В Вене 2 ноября произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. В результате атаки четыре человека погибли, 22 получили ранения. Один преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В полиции считают, что стрельбу могли устроить несколько хорошо вооруженных человек, поэтому ведется розыск возможных сообщников. Власти Австрии назвали произошедшее терактом.

Во Франции в последнее время были совершены несколько терактов.​​​​​