{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

Twitter пометил запись Трампа об "очень странной" потере лидерства в штатах как спорную

При этом пользователи могут увидеть исходный текст публикации Трампа, кликнув на слово "посмотреть"

ТАСС, 4 ноября. Публикация президента США Дональда Трампа в Twitter об "очень странной" потере лидерства в штатах, где накануне вечером он опережал своего соперника на выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, помечена социальной сетью как содержащая "спорный контент".

Спецпроект на тему
Хроника президентских выборов США 2020 года Рассказываем о ходе избирательной гонки для тех, кто все пропустил

"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано вместо текста сообщения. При этом пользователи могут просмотреть исходный текст публикации Трампа, кликнув на слово "посмотреть".

Ранее в среду Трамп написал на своей странице в Twitter, что его лидерство в ряде ключевых штатов начало "волшебным образом исчезать" после того, как были подсчитаны поступившие по почте бюллетени, и назвал эту ситуацию "очень странной".

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала Fox News, демократ Джозеф Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп - на 213. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020
Выборы президента США - 2020
В штабе Трампа заявили, что уверены в победе президента
Менеджер предвыборной кампании главы государства Уильям Степин также сообщил, что Висконсин "требует повторного подсчета голосов"
Читать полностью