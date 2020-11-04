Twitter пометил запись Трампа об "очень странной" потере лидерства в штатах как спорную

ТАСС, 4 ноября. Публикация президента США Дональда Трампа в Twitter об "очень странной" потере лидерства в штатах, где накануне вечером он опережал своего соперника на выборах кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, помечена социальной сетью как содержащая "спорный контент".

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"Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии", - указано вместо текста сообщения. При этом пользователи могут просмотреть исходный текст публикации Трампа, кликнув на слово "посмотреть".

Ранее в среду Трамп написал на своей странице в Twitter, что его лидерство в ряде ключевых штатов начало "волшебным образом исчезать" после того, как были подсчитаны поступившие по почте бюллетени, и назвал эту ситуацию "очень странной".

В США во вторник состоялись всеобщие выборы. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов в президентской гонке в США затягивается. По последним данным телеканала Fox News, демократ Джозеф Байден может рассчитывать на 238 голосов выборщиков, а республиканец Дональд Трамп - на 213. Для победы кандидату на пост президента необходимо заручиться поддержкой 270 выборщиков.