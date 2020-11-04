СМИ: Ливийские военные согласовали вывод наемников и размещение международных наблюдателей

КАИР, 4 ноября. /ТАСС/. Участники пятого раунда проходящего в Ливии диалога в рамках Совместного военного комитета "5+5" согласовали ряд дальнейших шагов по нормализации обстановки в этой стране, в том числе вопрос о выводе наемников, возвращении формирований сторон на их базы и размещении международных наблюдателей в стратегически важных Сирте и Эль-Джуфре. Об этом сообщил в среду телеканал Al Hadath со ссылкой на собственные источники.

В частности, по их словам, достигнута предварительная договоренность по объединению военных структур и формированию подкомитета для оценки критериев подбора кандидатов в ряды вооруженных сил при отказе от какого-либо их слияния с наемниками и милициями. Стороны условились не создавать никаких военных баз в стране, а также о постепенном отводе наемников, иностранных сил и тяжелых вооружений от линий соприкосновения.

Очередной раунд "5+5" проходил со 2 ноября в оазисе туарегов Гадамес. Во встречах, которые впервые были организованы на ливийской территории, участие принимали делегации военных от Правительства национального согласия (ПНС) и Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара, а также исполняющая обязанности спецпосланника генсека ООН, глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Стефани Уильямс. Примечательно, что по итогам достигнутого консенсуса первого дня она заявила о том, что теперь эту группу следует называть не "5+5", а комитетом "десяти".

Кроме того, как сообщили в МООНПЛ, итогами нынешнего раунда стала договоренность о выборе города Сирт в качестве штаб-квартиры комитета, которая разместится в комплексе конференц-центра "Уагадугу". Военные призвали СБ ООН ускорить принятие обязательной резолюции по выполнению положений подписанного в Женеве в октябре соглашения о постоянном прекращении огня и условились создать совместные инженерно-саперные бригады для разминирования в сотрудничестве с экспертами ООН. На 16 в Бреге намечена встреча представителей сторон с участием главы Национальной нефтяной корпорации (National Oil Corporation, NOC) Мустафы Саналлы и командующего охраны нефтяных объектов, на которой речь пойдет о реформировании данной структуры и слияния ее разрозненных подразделений.

Политический трек и Турция

Как указал ТАСС источник в ЛНА, эти договоренности на военном треке призваны оказать положительное влияние и поддержку политическим переговорам. "На встрече в Гадамесе были оговорены замораживание соглашений и меморандумов в военной сфере, подписанных с внешними сторонами, и необходимость ухода иностранных наемников, - отметил он. - Будет продолжен обмен задержанными и пленными, согласован также международный мониторинг в качестве одного из механизмов для соблюдения прекращения огня".

Между тем в ливийском парламенте (заседающая на востоке страны Палата представителей) считают, что говорить о полном консенсусе еще рано. "Соглашения в Гадамесе, безусловно, важный шаг вперед, за которым должны последовать и другие, а именно: выполнение того, что было согласовано, - сказал в беседе с ТАСС представитель законодательного органа, пожелавший остаться неизвестным. - Есть определенное взаимопонимание, но мы пока не достигли полного военного и политического консенсуса. Разрыв все еще велик".

По убеждению законодателей, поддерживающая ПНС Турция "вряд ли самостоятельно покинет Ливию". "Требуется сильное давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить ее и иностранных наемников оставить Ливию, - сказал собеседник агентства. - СБ должен вмешаться и способствовать реализации соглашения о прекращении огня, которое в том числе предусматривает уход иностранных войск и наемников за 90 дней".

Обстановка в Ливии

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - ПНС в Триполи и пользующееся поддержкой ЛНА и парламента временное правительство на востоке страны. Весной 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, в ответ ПНС обратилось за поддержкой к Турции после того, как стороны заключили меморандум о сотрудничестве в военной области. Вслед за этим все официальные контакты противоборствующих сторон полностью прекратились, а попытки усадить их за один стол до недавнего времени не приводили к желаемым результатам.

В начале сентября представители враждующих лагерей впервые за долгое время начали прямые переговоры в марокканской Бузнике, обсуждая распределение суверенных постов. Позднее переговоры уже проводились в Каире, швейцарском Монтрё по политическому треку и Хургаде, где встречались военные и силовики противоборствующих лагерей.

23 октября в Женеве участник "5+5" подписали соглашение о постоянном прекращении огня, заложив основу для дальнейших договоренностей и открыв путь проведению форума Ливийского политического диалога, который намечен на 9 ноября в Тунисе. На нем будут обсуждаться вопросы формирования единых переходных органов власти и дальнейшее проведение президентских и парламентских выборов.