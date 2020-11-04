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Выборы президента США - 2020

Мэр Нью-Йорка заявил, что выборы в городе прошли гладко

Билл де Блазио сообщил, что кибератак на системы голосования не было

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября./ТАСС/. Голосование в Нью-Йорке на всеобщих выборах во вторник прошло гладко, кибератак не наблюдалось, на участки для голосования пришли около 1,2 млн жителей города, а с учетом направленных по почте бюллетеней общее число проголосовавших достигает 2,3 млн. Как сообщила в среду телекомпания СNN, об этом заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

"Огромное число избирателей приняли участие в голосовании, - отметил он. - И в городе, и в стране прошли чистые и честные выборы, и это - факт". "Выборы прошли очень гладко, и, конечно же, это связано с тем, что очень многие проголосовали досрочно", - добавил он, напомнив, что в канун голосования власти опасались кибератак на системы для голосования. "К счастью, ничего такого мы не наблюдали", - подчеркнул мэр, сообщив, что подсчет присланных по почте бюллетеней продолжается.

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