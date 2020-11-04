Среди задержанных по делу о теракте в Вене иностранцев есть выходцы из России

ВЕНА, 4 ноября. /ТАСС/. Граждане нескольких стран, в том числе России, есть среди задержанных по подозрению в связях с преступником, который устроил террористический акт в Вене. Об этом сообщил в среду начальник полиции Вены Герхард Пюрстль.

"Расследование продолжается. Как известно, было 18 обысков и 14 задержанных. Их возраст от 18 до 26 лет, различного гражданства. У некоторых есть двойное гражданство. Речь идет о Бангладеш, [Северной] Македонии, Турции, Российской Федерации, австрийском гражданстве", - отметил начальник полиции Вены.

Задержание 14 человек из ближайшего окружения венского боевика произошло 3 ноября. Они были доставлены на допрос. В отношении них ведется расследование по подозрению в участии в террористической организации.