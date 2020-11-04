NBC: власти Висконсина обработали все бюллетени на выборах в США

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Власти ключевого штата Висконсин (10 голосов выборщиков), где лидирует демократ Джозеф Байден, обработали все бюллетени на всеобщих выборах в США. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на главу избирательной комиссии штата Меган Вулф.

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"Бюллетени по всем округам уже обработаны, - сказала она. - У нас нет данных о том, что власти каких-либо округов не опубликовали свои результаты на сайтах".

NBC и другие американские СМИ пока не называют имя победителя выборов в Висконсине. Согласно данным телекомпании, Байден лидирует там с 49,5% голосов. У республиканца Дональда Трампа - 48,8% голосов. Ранее менеджер предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон заявила, что демократ победит в Висконсине.

Висконсин входит в сравнительно небольшое число колеблющихся штатов - тех, где до последнего момента нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. Победа в Висконсине дает кандидату 10 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом.